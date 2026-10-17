ΔΥΠΑ: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις στις 7 σχολές αμειβόμενης μαθητείας – Αναλυτικά οι ειδικότητες και οι παροχές

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Αύριο Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εισαγωγής μαθητευομένων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν όσοι είναι τουλάχιστον 18 ετών και διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, επιπέδου Β2.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με κωδικούς TAXISnet, μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Για εξατομικευμένη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσω της υπηρεσίας του gov.gr και της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.

Σε ποιες πόλεις λειτουργούν οι σχολές

Οι 7 ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε Καλαμάκι Αττικής, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο.

Για το σχολικό έτος 2026-2027, οι ειδικότητες κατανέμονται ως εξής:

Στο Καλαμάκι Αττικής, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Ρόδο προσφέρονται οι ειδικότητες Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού.

προσφέρονται οι ειδικότητες Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού. Στη Μυτιλήνη και στην Πάτρα λειτουργούν οι ειδικότητες Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στην Κέρκυρα προσφέρεται η ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Πώς λειτουργεί η αμειβόμενη μαθητεία

Το πρόγραμμα εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η φοίτηση στη σχολή πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η μαθητεία σε εργασιακό χώρο διαρκεί από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων. Η ημερήσια απασχόληση είναι οκτάωρη, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της μαθητείας, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν αμοιβή ίση με το 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη. Με βάση το ημερομίσθιο των 41,09 ευρώ που αναφέρεται στο πρόγραμμα, η ημερήσια αμοιβή ανέρχεται σε 39,04 ευρώ.

Τα επιδόματα και οι υπόλοιπες παροχές

Οι μαθητευόμενοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση, ενώ φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

Παράλληλα, προβλέπονται μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται επίσης σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές, καθώς και αναβολή στράτευσης.