Τζάστιν Μπίμπερ: Η τελευταία του εμφάνιση προκαλεί νέα ανησυχία στους θαυμαστές του – «Κάποιος να τον βοηθήσει»

Ο Τζάστιν Μπίμπερ συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές του με τις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ η τελευταία που πυροδότησε νέο κύκλο φημών και εκκλήσεων για «βοήθεια», προέκυψε όταν ο ποπ σταρ πήγε στα εγκαίνια του καταστήματος καλλυντικών της συντρόφου του, Χέιλι Μπίμπερ, στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Τρίτης.

Ο τραγουδιστής έκρυβε τα μάτια του πίσω από ένα σκούρο ζευγάρι γυαλιών ηλίου, ενώ εμφανίστηκε να χαμογελά… ανεξέλεγκτα κατά τη συνάντησή του με έναν θαυμαστή. Καθώς συνομιλούσαν, ο Τζάστιν φαινόταν να μετατοπίζει συνεχώς το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε να ξύνεται στα πόδια.

Justin Bieber and fans at Hailey’s Rhode pop-up store in Los Angeles,California (February 18)❤️ pic.twitter.com/6lQAPHeaUp — Justin Bieber News (@jbtraacker) February 19, 2025



Στα σχόλια κάτω από το βίντεο, οι θαυμαστές του εξέφρασαν την ανησυχία τους γράφοντας: «Eίναι τόσο δύσκολο να το παρακολουθείς. Κάποιος να τον βοηθήσει».

Hailey Bieber and Justin Bieber at Rhode pop-up store in Los Angeles, California. (February 18, 2025) 🥰 🤎 📹 by: kirbiejohnson, minazibayibeauty pic.twitter.com/3GNTgipTzu — Hailey Baldwin Updates (@HaileyBaldwinCR) February 20, 2025

Ανησυχούν οι beliebers

Η ανησυχία για την κατάστασή του εντείνεται, καθώς πρόσφατα μια ανώνυμη πηγή περιέγραψε τον τραγουδιστή στη Daily Mail ως «χύτρα έτοιμη να εκραγεί».

Οι τελευταίες ανησυχητικές δημόσιες εμφανίσεις του έρχονται περίπου έξι μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού με τη Χέιλι, του γιου τους, Τζακ Μπλουζ.

Οι θαυμαστές του, οι γνωστοί «beliebers», έχουν αρχίσει να εικάζουν εάν οι δυσκολίες της πατρότητας ή οι φήμες για έναν ταραγμένο γάμο ευθύνονται για την εμφανή του επιδείνωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Justin Bieber (@justinbieber)

Το σύνδρομο Ράμσεϊ Χαντ

Ο Μπίμπερ έχει στο παρελθόν υποστεί προσωρινή παράλυση του προσώπου από το σύνδρομο Ράμσεϊ Χαντ το 2022. Τότε, είχε χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του στο Instagram για να εξηγήσει τη διάγνωση, η οποία αποτελεί επιπλοκή του έρπητα ζωστήρα και μπορεί να προκαλέσει παράλυση στο πρόσωπο.

Στο βίντεο που είχε ανεβάσει τότε, ο τραγουδιστής εξηγούσε: «Γεια σε όλους, είμαι ο Τζάστιν, ήθελα να σας ενημερώσω για το τι συμβαίνει. Προφανώς, όπως μπορείτε να δείτε στο πρόσωπό μου, έχω αυτό το σύνδρομο που ονομάζεται Ράμσεϊ Χαντ και προέρχεται από έναν ιό που επιτίθεται στα νεύρα του αυτιού μου και στα νεύρα του προσώπου μου, προκαλώντας παράλυση».

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

Η «στροφή» του στον Θεό

Την ίδια στιγμή, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο τραγουδιστής ανάρτησε μια προσευχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο αφότου είχε δημοσιεύσει τολμηρές φωτογραφίες της συζύγου του.

Το μήνυμά του προς τον Θεό ξεκινούσε με τα λόγια: «Είναι ώρα να μεγαλώσεις! Η αλλαγή σημαίνει να αφήνεις [κάτι] πίσω! Όχι να προσπαθείς περισσότερο! Είσαι κουρασμένος από το να προσπαθείς να ακολουθείς όλους τους κανόνες ελπίζοντας ότι θα πάρεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς; Εγώ βρήκα την αγάπη πιο δυνατή από τους κανόνες που προσπάθησα να ακολουθήσω».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Δεν είμαι καλός σε αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις κανόνες για να μπεις σε μια ζωή γεμάτη αγάπη, απλώς την λαμβάνεις. Γι’ αυτό μπες στην αγάπη ζώντας!».

Η προσευχή του κατέληγε με το μήνυμα: «Δεν εργάζεσαι για να ωριμάσεις! Αφήνεσαι για να ωριμάσεις! Σήμερα αφήνω κάτι και θυμάμαι ότι το βάρος δεν είναι πάνω μου για να αλλάξω, το βάρος είναι στον Θεό. Γι’ αυτό δίνω όλες τις ανασφάλειες και τους φόβους μου σε Εκείνον αυτό το πρωί, γιατί ξέρω ότι τους παίρνει με χαρά. Ζητώ από τον Ιησού να με βοηθήσει πραγματικά στο επόμενο βήμα».

Η ατημέλητη δημόσια εμφάνιση

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τζάστιν Μπίμπερ εθεάθη με απεριποίητη εμφάνιση, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες των θαυμαστών του, καθώς επισκεπτόταν ένα σπα στο δυτικό Χόλιγουντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στη Daily Mail, ο τραγουδιστής φαινόταν να έχει «καθαρό μυαλό», χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ως «πολύ χαλαρή» και «άνετη».

Justin Bieber and a friend visiting the spa in West Hollywood (February 11) pic.twitter.com/XTChJSwCc3 — Justin Bieber Photos (@bieberhqphotos) February 12, 2025

Η αινιγματική ανάρτηση της Χέιλι

Στο μεταξύ, η Χέιλι προκάλεσε σχόλια μέσα στο Σαββατοκύριακο με μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram, η οποία φάνηκε να υπονοεί δύσκολες στιγμές στον γάμο της με τον τραγουδιστή.

«Eίμαι ατελής», ήταν το κείμενο μιας εικόνας που αναδημοσίευσε το μοντέλο, που το τελευταίο διάστημα έχει απαθανατιστεί να περνά χρόνο με διάσημες φίλες της, όπως η Λόρι Χάβερ και η Κένταλ Τζένερ.

«Έχω απορριφθεί. Έχω όμως ακόμα σκοπό», αναγραφόταν επίσης στην εικόνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Επιστρέφει στα μουσικά δρώμενα;

Η ατημέλητη εμφάνιση του Τζάστιν έρχεται καθώς φημολογείται πως ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στη μουσική, μέσα από συνεργασία με τον mk.gee. Ο μουσικός είχε δηλώσει πέρυσι στους New York Times πως είχε γράψει και ηχογραφήσει νέο υλικό με τον Mπίμπερ.

Όπως είχε πει, ο Μπίμπερ βρισκόταν σε δημιουργική αναζήτηση, έχοντας ήδη κατακτήσει την κορυφή της ποπ μουσικής τη δεκαετία του 2010 και στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας.

«Οτιδήποτε βγαίνει από το στόμα του: αυτό είναι ποπ μουσική», είχε δηλώσει ο mk.gee για τον Μπίμπερ. «Μπορείς πραγματικά να κάνεις αρκετά τολμηρά πράγματα μουσικά με αυτό».