Το νέο βήμα του πρίγκιπα Χάρι χωρίς την Μέγκαν Μαρκλ

Η επόμενη μεγάλη ιδέα του πρίγκιπα Χάρι είναι να επιστρέψει στην Αφρική – αλλά χωρίς την Μέγκαν Μαρκλ – για ένα νέο σόλο ντοκιμαντέρ του Netflix για την αγάπη του για την ήπειρο, τους ανθρώπους της και την άγρια ​​ζωή της.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex έχουν μόνο μία σημαντική συμφωνία και αυτό είναι το συμβόλαιο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων με τον γίγαντα του streaming, έπειτα από το “διαζύγιο” με το Spotify. Το Netflix φέρεται επίσης να σχεδιάζει να μην ανανεώσει τη συμφωνία του με τους Sussexes όταν λήξει το 2025.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η πρόταση του Χάρι για ένα ντοκιμαντέρ για την Αφρική μπορεί να είναι στο προσκήνιο αφού προφανώς «μπέρδεψε» τα στελέχη του Spotify με μερικές από τις ιδέες του για podcast, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεών του για να πάρει συνέντευξη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τον Ντόναλντ Τραμπ με θέμα τα «παιδικά τραύματα».

Μία πηγή από το Netflix επιβεβαίωσε στο Page Six ότι μια εκπομπή τύπου Harry’s Africa ήταν μια από τις πιο καλές προτάσεις από τον πατέρα των δύο παιδιών. Μια άλλη πηγή είπε: «Προφανώς, ο Χάρι έχει πολλούς δεσμού με την Αφρική και νιώθει σαν στο σπίτι του εκεί». Στο παρελθόν το είχε αποκαλέσει «δεύτερο σπίτι του».

Το Page Six μίλησε σε μυημένους για το προτεινόμενο έργο του πρίγκιπα Χάρι. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς θα καλύψει το πρόγραμμα και αν η συνεχιζόμενη απεργία των συγγραφέων του Χόλιγουντ σημαίνει ότι ο Δούκας του Σάσεξ, 38 ετών, δεν θα καταφέρει να ξεκινήσει σύντομα τις ιδέες του.

Το κοινό τους ταξίδι στην Μποτσουάνα

Το μόνο ντοκιμαντέρ του Δούκα και της Δούκισσας μέχρι στιγμής για την υπηρεσία streaming ήταν το Meghan & Harry, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι.

Πριν από αυτό, ο Χάρι εμφανίστηκε σόλο σε μια σειρά της Apple TV για την ψυχική υγεία, με τίτλο The Me You Can’t See. Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επισκεφθεί τη Μποτσουάνα, σε πολλές περιπτώσεις, μερικές φορές περνώντας μήνες κάθε φορά εκεί.

Εκτός από το ότι βοήθησε στη διατήρηση των πληθυσμών της άγριας ζωής, συναντήθηκε αρκετές φορές με τις τοπικές κοινότητες και έκανε φιλανθρωπικό έργο.

Έχει μια τέτοια θέση στην καρδιά του που πήρε μάλιστα κάλεσε την Μέγκαν Μαρκλ στη χώρα για διακοπές μιας εβδομάδας ως το τρίτο τους ραντεβού. Η πρώην ηθοποιός ανέφερε στο ντοκιμαντέρ Harry & Meghan: «Είχα μια εβδομάδα άδεια [στη δουλειά] και ήταν την ίδια εβδομάδα, οπότε είπε θέλεις να έρθεις στη Μποτσουάνα; Είπα να το σκεφτώ και μετά το έκανα».

Ο Χάρι παραδέχτηκε ότι ήταν «έκπληκτος που είπε ναι», καθώς είχε συναντήσει τη Μέγκαν μόνο δύο φορές μέχρι τότε. «Αυτή η γυναίκα που έχω γνωρίσει μόνο δύο φορές, έρχεται στη Μποτσουάνα και θα μείνουμε σε μια σκηνή για 10 ημέρες».