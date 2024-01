Το κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια – Μπορείτε να την αναγνωρίσετε;

Πολλές από τις αναμνήσεις που έχουμε από την παιδική μας ηλικία, καθώς μεγαλώνουμε ξεθωριάζουν ή και διαγράφονται εντελώς από την μνήμη μας. Εξαιτίας όμως των παιδικών φωτογραφιών που έχουμε, καταφέρνουμε πολλές φορές να “ταξιδεύουμε” στα ενδεχομένως πιο μαγικά χρόνια της ζωής μας.

της Ελένης Φλισκουνάκη

Το χαμογελαστό κοριτσάκι που ποζάρει δίπλα στον μικρό αδελφό της, είναι μία από τις πιο γνωστές Ελληνίδες τραγουδίστριες. Στην φωτογραφία βλέπουμε την Αγγελική Ηλιάδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977. Έχει έναν μικρότερο αδελφό, τον Κώστα και γιαγιά της, από την πλευρά του πατέρα της, είναι η επιτυχημένη τραγουδίστρια Καίτη Γκρέυ. Ο πατέρας της Αγγελικής Ηλιάδη και γιος της Καίτης Γκρέυ πέθανε το Νοέμβριο του 2021.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα είχε αναφερθεί και στην γιαγιά της. Συγκεκριμένα είχε πει: “Πέρασα μία πολύ δύσκολη περίοδο με τον θάνατο του μπαμπά μου. Έχω ένα θέμα γενικά σαν άνθρωπος, είναι ένα από τα ψεγάδια μου. Δεν μπορώ τις αρρώστιες, δεν μπορώ αυτή την κατάσταση της γιαγιάς μου που θυμάται ελάχιστα πράγματα.

Η μητέρα μου είναι πάρα πολύ κοντά της και συνέχεια μαθαίνω για την υγεία της. Θέλω να τη δω, απλά ο λόγος που είχα απομακρυνθεί είναι γιατί ορισμένες στιγμές της ζωής μας όταν έχουμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να βάλουμε άλλο ένα μέσα μας.

Ξέρω τα όριά μου ως άνθρωπος και επειδή θέλω να είμαι υγιής ψυχικά επειδή μεγαλώνω και δύο παιδιά, προσπαθώ να λύνω τα θεματάκια μου όμορφα, ωραία, ήρεμα, ένα-ένα. Εννοείται ότι θέλω να τη δω, δεν ξέρω αν θα με αναγνωρίσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει κάποιες στιγμές που μπορεί να θυμηθεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν θυμάται. Η μαμά μου είχε υποσχεθεί στον μπαμπά μου ότι θα τη φροντίζει”.

Η Αγγελική Ηλιάδη έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες τραγουδιστές όπως: ο Βασίλης Καρράς, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Νότης Σφακιανάκης και ο Σάκης Ρουβάς.

Το 1995 ξεκινά να εμφανίζεται εμπαγγελματικά ως τραγουδίστρια σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, μαζί με τους Άγγελο και Στέλιο Διονυσίου. Το 2003 κυκλοφορεί το τραγούδι της με τίτλο “Τη Μοναξιά Φοβάμαι”, το οποίο και έγινε μεγάλη επιτυχία.

Κατά την διάρκεια της καριέρας της η Αγγελική Ηλιάδη έχει κυκλοφορήσει δεκάδες τραγούδια, μεταξύ αυτών: το “Τώρα Τι Θες;”, το “Ποτέ Δεν Έφυγες”, το “Εγώ Μιλάω Με Την Καρδιά Μου” και το “Τα Παράπονα Μου”.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, ερωτηθείσα αν έχει ζήσει άσχημες συμπεριφορές στο επάγγελμά της η Αγγελική Ηλιάδη είχε απαντήσει: “Δεν θα καταδικάσω το επάγγελμά μου επειδή ελάχιστοι είχαν κόμπλεξ και ήθελαν να φαίνονται περισσότερο αυτοί“.

Στην ίδια συνέντευξη η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως πρόκειται να γράψει βιβλίο σχετικά με την ζωή της. “Θέλω να παρουσιάσω την αλήθεια μου μέσα από τα δικά μου μάτια”, είχε τονίσει.

Η γνωστή τραγουδίστρια το 2011 συμμετείχε στο show “Dancing with the Stars Greece”, που προβαλλόταν από τον ANT1. Έχει λάβει επίσης μέρος στο ριάλιτι “Η Φάρμα”, που προβλήθηκε επίσης από τον Ant1 το 2021 και στο ριάλιτι “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”, που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ το 2023.

Η Αγγελική Ηλιάδη έχει αποκτήσει δύο γιους: τον Μπάμπη που γεννήθηκε το 2005, με τον επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη και τον Βασίλη που γεννήθηκε το 2014, με τον ποδοσφαιριστή Σάββα Γκέντσογλου.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό “You” το 2022, είχε πει για τον Σάββα Γκέντσογλου: “Με τον Σάββα θα μπορούσαμε εύκολα να είμαστε μαζί. Δυστυχώς όμως οι καταστάσεις δεν βοήθησαν. Όταν ένα ζευγάρι είναι χώρια για πολύ καιρό, δεν μπορεί να επιβιώσει η σχέση. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια και βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα ξέρω ότι θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι εάν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Δυστυχώς δεν υπήρχαν και δεν φταίει ούτε εκείνος ούτε εγώ. Απλά έτσι ήταν τα πράγματα”.

Μάλιστα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης είχε δηλώσει: “Εάν ήταν να παντρευτώ κάποιον στη ζωή μου αυτός θα ήταν ο Σάββας, όχι κάποιος άλλος”.

Την φωτογραφία από την παιδική της ηλικία την είχε δημοσιεύσει η ίδια η Αγγελική Ηλιάδη στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram στις 18 Φεβρουαρίου του 2016. Στην λεζάντα της φωτογραφίας έχει γράψει: “Αδελφάκια!!!”.