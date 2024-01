Εντοπίστηκαν ιστορικά αρχεία που θεωρούνταν χαμένα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – Αποκαλύπτουν μυστικά ενός αρχαίου λαού

Μία ερευνήτρια αποκάλυψε ένα σύνολο ιστορικών αρχείων, που πιστεύεται ότι είχαν χαθεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά έχουν ρίξει φως στα μυστικά ενός αρχαίου λαού.

Η Jenny Metcalfe, βιοϊατρική Αιγυπτιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακάλυψε έγγραφα γνωστά ως «κάρτες καταγραφής», από μια από τις πρώτες ανασκαφές που έγιναν στην Κάτω Νουβία στις αρχές του 20ού αιώνα.

Η Νουβία ήταν μια αρχαία περιοχή στη βορειοανατολική Αφρική με κέντρο την κοιλάδα του ποταμού Νείλου, η οποία εκτεινόταν σε όλο το σημερινό βόρειο Σουδάν και τη νότια Αίγυπτο. Αυτή η περιοχή, που κατοικήθηκε από τους Νούβιους, ήταν η πατρίδα ενός από τους πρώτους πολιτισμούς στην αρχαία Αφρική πριν από χιλιάδες χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των χιλιετιών, διάφοροι πολιτισμοί και βασίλεια εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν στην περιοχή, ίσως το πιο αξιοσημείωτο το Βασίλειο του Κους. Η περιοχή -τμήματα της οποίας κυβερνούσαν κατά καιρούς αρχαίοι Αιγύπτιοι Φαραώ- χωρίζεται παραδοσιακά σε δύο τμήματα: την Κάτω και την Άνω Νουβία. Το «κάτω» τμήμα είναι στην πραγματικότητα το βόρειο τμήμα της Νουβίας.

Τι είναι οι κάρτες καταγραφής που βρέθηκαν

Η Metcalfe βρήκε τις κάρτες καταγραφής κρυμμένες σε ένα αρχείο στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ενώ διεξήγαγε έρευνα για το βιβλίο της με τίτλο: «The Archaeological Survey of Nubia Season 2 (1908-9) Report on the Human Remains».

Στο διάστημα μεταξύ του 1907 και του 1911, μια ομάδα ερευνητών έκανε ανασκαφές στην Κάτω Νουβία . Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέσκαψαν περισσότερα από 150 νεκροταφεία της Νουβίας και αποκάλυψαν περίπου 20.000 τάφους. Ανακάλυψαν πάνω από 7.000 σορούς και πολλά χειροποίητα αντικείμενα. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν μια μοναδική καταγραφή των αρχαίων κοινοτήτων που ζούσαν στην περιοχή του Νείλου της νότιας Αιγύπτου.

«Τα παλαιότερα νεκροταφεία που ανασκάφηκαν σε αυτήν την έρευνα ανήκουν στον πληθυσμό της Νουβίας «Α-ομάδας», που ξεκίνησε γύρω στο 3.800 π.Χ., αν και υπάρχουν ενδείξεις ανθρώπινης κατοχής στην περιοχή πριν από αυτό», είπε στο Newsweek η Jenny Metcalfe.

Βασικά πρόσωπα σε αυτές τις έρευνες ήταν οι ανατόμοι Grafton Elliot Smith και ο συνάδελφός του Douglas Derry, οι οποίοι επέβλεψαν την ανατομική εργασία. Οι κάρτες καταγραφής από την τρίτη και τέταρτη σεζόν των ανασκαφών παραμένουν χαμένες, αλλά οι περισσότερες από τη δεύτερη σεζόν είναι πλήρως τεκμηριωμένες στο βιβλίο της Metcalfe.

«Οι κάρτες καταγραφής είναι προεκτυπωμένες κάρτες που σχεδιάστηκαν από τον Grafton Elliot Smith για να βοηθήσουν στην καταγραφή των ατόμων που βρήκαν. Έχουν κουτιά για λεπτομέρειες καταγραφής, όπως τοποθεσία, χρονολογία που έζησαν, ηλικία, φύλο, μετρήσεις οστών και κρανίου, δόντια και τυχόν ενδείξεις ασθένειας ή τραύματος, όπως σπασμένα οστά», τόνισε η Jenny Metcalfe.

«(σ.σ. Τα στοιχεία) Επέτρεψαν στους ανατόμους τόσο να μελετήσουν άτομα όσο και να συγκρίνουν αυτά τα άτομα για να δημιουργήσουν μια εικόνα των κοινοτήτων των Νουβίων», είπε η Αιγυπτιολόγος. Μέχρι σήμερα όλοι πίστευαν ότι οι κάρτες καταγραφής από την δεύτερη σεζόν των ανασκαφών είχαν κρατηθεί με τις κάρτες της πρώτης σεζόν και είχαν καταστραφεί από μια βόμβα κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο η Metcalfe βρήκε το μεγαλύτερο μέρος των καρτών της δεύτερης σεζόν και μερικές κάρτες από την πρώτη σεζόν- στο αρχείο του Duckworth Laboratories στο Κέιμπριτζ, ανακατεμένες με κάρτες από μια άλλη ανασκαφή που διεξήχθη λίγα χρόνια αργότερα.

«Βρήκα 495 από αυτές τις κάρτες, οι περισσότερες από τις οποίες παρέχουν λεπτομέρειες για άτομα από 20 διαφορετικά νεκροταφεία. Ορισμένες καταγράφουν την ανακάλυψη πολλών πτωμάτων ταυτόχρονα», σημείωσε η Metcalfe. Και συνέχισε: «Οι κάρτες καταγραφής καλύπτουν άτομα από την περίοδο της ομάδας Α έως τα νεκροταφεία της χριστιανικής περιόδου που χρονολογούνται γύρω στο 500-1.100 μ.Χ..»

Τα μυστικά που αποκαλύπτουν

Τα τελευταία ευρήματα ρίχνουν νέο φως στο πώς ήταν η ζωή για τους απλούς ανθρώπους που ζούσαν κατά μήκος του Νείλου στην αρχαία Νουβία, σύμφωνα με την Metcalfe. Η έρευνα έδωσε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών για ασθένειες, τραύματα και ανατομικές παραλλαγές που παρατηρούνται σε αυτές τις αρχαίες κοινότητες, δήλωσε η η Metcalfe. «Αυτή η ανακάλυψη προσθέτει σημαντικά (σ.σ. στοιχεία) στην κατανόησή μας για τη ζωή στην αρχαία Νουβία, παρέχοντας πληροφορίες για κοινότητες που προηγουμένως θεωρούνταν χαμένες», είπε η Αιγυπτιολόγος.

«Τα νεκροταφεία που ανασκάφηκαν σε αυτήν την έρευνα δεν είναι εκείνα όπου θάφτηκαν βασιλιάδες και βασίλισσες. Αντίθετα, μας λένε για το πόσο ηλικιωμένοι ήταν οι άνθρωποι στη Νουβία όταν πέθαναν, τους τρόπους με τους οποίους προετοιμάστηκαν για ταφή και μας δίνουν μια ιδέα για το πόσο μεγάλες ήταν αυτές οι μεμονωμένες κοινότητες σε διαφορετικά σημεία της ιστορίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά κατέστη δυνατή η ανακατασκευή αυτών των πληροφοριών για αυτούς τους συγκεκριμένους πληθυσμούς», σημείωσε η Metcalfe.

Τα δεδομένα που καταγράφονται στις κάρτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι αρχαίοι Νούβιοι φρόντιζαν τα μέλη των κοινοτήτων τους που ήταν άρρωστα ή ανάπηρα. «Χιλιάδες χρόνια πριν από την έλευση της σύγχρονης ιατρικής, έχουμε στοιχεία για άτομα που είχαν επιβιώσει από πολύ σοβαρή ασθένεια ή τραυματισμό για πολλούς μήνες ή χρόνια. Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο με τη φροντίδα των οικογενειών και των κοινοτήτων τους, όπως η διατήρηση της ασφάλειας, η παροχή τροφής και νερού και η διαχείριση των τραυμάτων», υπογράμμισε η Αιγυπτιολόγος.

«Είναι σημαντικό ότι ο Elliot Smith και ο Derry κατέγραψαν την ανακάλυψη παιδιών σε αυτές τις κοινότητες, καθώς και ενηλίκων. Αυτό είναι αρκετά ασυνήθιστο για την εποχή, καθώς οι ανατόμοι συχνά επικεντρώνονταν αποκλειστικά σε ενήλικες. Εξαιτίας αυτού, έχουμε μια πολύ καλύτερη ιδέα για το προσδόκιμο ζωής εκείνη την εποχή και τις πρακτικές ταφής που χρησιμοποιούνταν τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες», κατέληξε η Αιγυπτιολόγος.

