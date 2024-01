Το κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι Ελληνίδα ηθοποιός – Μπορείτε να την αναγνωρίσετε;

Μπορείτε να αναγνωρίσετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; Μέχρι σήμερα κρατά τα μαλλιά της σε σκούρες αποχρώσεις και την έχει δει σε πολλούς ρόλους σε τηλεόραση και θέατρο. Στη φωτογραφία απεικονίζεται σε νηπιακή ηλικία μαζί με ένα σκύλο.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Εκτός από τον χώρο της υποκριτικής έχει ασχοληθεί και με την συγγραφή παιδικού βιβλίου και την παρουσίαση. Ακόμα, έχει τη δική της σειρά γυναικείων ρούχων καθώς και είναι συνιδιοκτήτρια σε εταιρία παραγωγής.

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία απεικονίζεται η Μαρία Κορινθίου στην παιδική της ηλικία.

Η Μαρία Κορινθίου γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1979 στην Αθήνα. Όταν ήταν 18 ετών μετακόμισε στις ΗΠΑ και σπούδασε TV Broadcasting College of Communication στη Μασαχουσέτη και υποκριτική και φωνητική στο The Acting Studio της Νέας Υόρκης.

Μιλώντας σε συνέντευξη της, στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, για τον χαρακτήρα της, έχει πει: “Δεν κάνω εύκολα παρέες. Είμαι πολύ κοινωνική, αλλά είναι μετρημένοι οι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή μου, στο σπίτι μου και την οικογένειά μου”.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 2004 ξεκινά να παρουσιάζει μαζί με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο την ραδιοφωνική εκπομπή “Breakfast στα FM”.

Το 2006 η Μαρία Κορινθίου κάνει την πρώτης εμφάνιση στην τηλεόραση ως ηθοποιός, συμμετέχοντας στην δραματική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη “Κρυφά Μονοπάτια”. Από τότε η Μαρία Κορινθίου έχει εμφανιστεί σε πολλές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης και έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό. Μεταξύ άλλων, έχει λάβει μέρος στις σειρές: “Singles 2”, “Ο Γητευτής”, “Πίσω στο Σπίτι”, “Όρκος Σιωπής” και “Ρουά Ματ”.

Η Μαρία Κορινθίου επίσης έχει μία επιτυχημένη πορεία και στο θέατρο, συμμετέχοντας σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Ενδεικτικά έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις: “50 χρόνια έρωτας”, “Ένα εξοχικό παρακαλώ”, “Πετάει Πετάει”, “Γοργόνες και Μάγκες” και “Η νεράιδα και το παλικάρι”.

Ακόμα, την Μαρία Κορινθίου την έχουμε δει και στην μεγάλη οθόνη, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες ταινίες. Δείγμα της δουλειάς της στον κινηματογράφο, είναι οι ταινίες: “Λούφα και απαλλαγή I4” και “Μια φορά και ένα… μωρό”.

Η ηθοποιός έχει συμμετάσχει επίσης, στα τηλεοπτικά show: “Just the 2 Of Us”, “Dancing with the Stars” και στο “The masked Singer”. Τη σεζόν 2022-2023 συμμετείχε στην εκπομπή “Το Πρωινό” ως συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Λιάγκα.

Αναφορικά με την προσωπική της ζωή, η Μαρία Κορινθίου από το 2008 είναι μαζί με τον ηθοποιό Γιάννη Αϊβάζη. Την ίδια χρονιά ήρθε στην ζωή τους η κόρη τους Ισμήνη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2010.

Σε συνέντευξη της στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, η Μαρία Κορινθίου είχε μιλήσει και για το πώς διατηρείται ένας γάμος, τότε η ηθοποιός είχε τονίσει ότι: “Δεν είναι εύκολο, θέλει στοχοπροσήλωση, αγάπη και έρωτα. Είναι μια διαδρομή, θέλει πόνο και κόπο, υπάρχουν στιγμές πάνω και κάτω σε όλες τις σχέσεις, φιλικές και ερωτικές”.

Πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες είχε αποκαλύψει και το καθημερινό μυστικό ομορφιά της.

«Το καθημερινό μυστικό ομορφιάς μου είναι ο διαλογισμός. Κάνω καθημερινά, μπορεί να είναι και για πέντε λεπτά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μίση ώρα, μια μέρα, υπάρχουν διάφοροι τύποι διαλογισμού. Ο διαλογισμός μπορεί να ξεκινάει πολύ όμορφα την ημέρα και με πέντε λεπτά. Από τότε που ξεκίνησα διαλογισμό έχω ψυχική ηρεμία, γαλήνη, ξέρω ποια είμαι και τι θέλω. Το να δέχεσαι τις σκιές σου, το σκοτάδι σου και ταυτόχρονα να το κάνεις δύναμη, να αγαπάς αυτό που είσαι», είχε αναφέρει.

Την φωτογραφία από την παιδική της ηλικία την είχε ανεβάσει η ίδια η Μαρία Κορινθίου στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, μαζί με κάποιες ακόμα, στις 30 Δεκεμβρίου του 2023. Στη λεζάντα της φωτογραφίας η Μαρία Κορινθίου έχει γράψει: “30/12 Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ σκαλίζω μέσα μου, να διατηρώ και να μην ξεχνώ ότι υπάρχει αυτό εδώ το μικρό χαμογελαστό, ονειροπόλο, πλασματάκι, με τις μπουκλίτσες και την μεγάλη της αγάπη για τα ζώα και την πίστη της στους ανθρώπους. Το Μαράκι που τόσο πολύ αγαπώ και είμαι τόσο περήφανη γι’ αυτό, για ότι έχει καταφέρει στη ζωή της μέχρι τώρα με γνώμονα την αγάπη, την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα χωρίς να διαπραγματεύεται την αλήθεια της και το χαμόγελο της. Μαράκι μου…. σε κουβαλάω, σε αγκαλιάζω, σε φροντίζω και εξακολουθώ να πορεύομαι μαζί σου, υπέροχο μοναδικό μου, πολύτιμο κομμάτι μου, μικρό μου, γλυκό Μαράκι. Σε φυλάω και σε προστατεύω. Σου εύχομαι χρόνια πολλά πολλά και ευτυχισμένα. Να μην πάψεις ποτέ να ονειρεύεσαι, να ελπίζεις, να αγαπάς, να παθιάζεσαι, μοναδικά, αυθεντικά, αληθινά, όπως εσύ ξέρεις. Σε αγαπώ πολύ μικρούλα μου!”.