Το κοριτσάκι της φωτογραφίας είχε παρουσιάσει το «Dancing with the stars» – Μπορείτε να την αναγνωρίσετε;

Το πανέμορφο κοριτσάκι που απεικονίζεται στην φωτογραφία με τον αδελφό της, είναι γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια. Μάλιστα, στο παρελθόν έχει παρουσιάσει και το show «Dancing with the stars».

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε την Δούκισσα Νομικού στην παιδική της ηλικία!

Ποια είναι η Δούκισσα Νομικού

Η Δούκισσα Νομικού γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1986. Πατέρας της είναι ο τραγουδιστής Νίκος Νομικός. Η μητέρα της ονομάζεται Ούρσουλα και έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό τον Νικήτα.

Πορεία στην παρουσίαση

Έγινε ευρέως γνωστή το 2007, μέσα από την συμμετοχή της στα καλλιστεία του ANT1, στα οποία εξελέγη «Σταρ Ελλάς» .

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη «Μετά τα Μεσάνυχτα», είχε πει για τα καλλιστεία και το «ταξίδι» της στον χώρο της ομορφιάς: «Τότε, ξεκινώντας αυτό το “ταξίδι” μέσα από τον διαγωνισμό ομορφιάς, πίστευα ότι θα κρατήσει πολύ λίγο γιατί ο χώρος της μόδας μου άρεσε, αλλά δεν μου άρεσε η πασαρέλα, δεν είμαι και το μοντέλο πασαρέλας!».

«Εμένα μου άρεσε η μαγεία της φωτογράφισης και επειδή είχα ξεκινήσει και έκανα κάποια τηλεοπτικά διαφημιστικά και τα χρήματα ήταν καλά, μου είπαν γιατί δεν πας στα καλλιστεία;

Μπορεί να έχω αυτοπεποίθηση για την δουλειά μου, για την ικανότητα μου , για το πόσο εργατική είμαι, για την ομορφιά μου ποτέ δεν είχα! Θυμάμαι όταν είχα πάει στα γενικά δοκιμαστικά με είχαν πάει οι γονείς μου και τους είχα πει ότι νομίζω ότι πρέπει να φύγω», είχε σημειώσει.

Ένα χρόνο αργότερα, η Δούκισσα Νομικού ξεκινάει την καριέρα της στην παρουσίαση.

Συγκεκριμένα, το 2008, παρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Παπαδάκη την ψυχαγωγική εκπομπή «LifeStyle» στο ALTER.

Κατά την διάρκεια της καριέρας έχει παρουσιάσει και συμμετάσχει σε αρκετές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ αυτών: «Όμορφος Κόσμος το πρωί», «Just the 2 Of Us», «Super Makeover» και «Dancing with the stars».

Πλέον, η Δούκισσα Νομικού απέχει από την τηλεόραση, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε αναφέρει: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της τηλεόρασης για εμένα. Δεν θα ήθελα. Αυτή την στιγμή δεν σκέφτομαι καθόλου την τηλεόραση. Νιώθω, αυτή την στιγμή, πως έχει κλείσει αυτός ο κύκλος».

«Αυτό το για πάντα, κάπως με τρομάζει και εμένα γιατί είμαι αρκετά χρόνια, από το 2008, οπότε την αγαπώ πολύ αυτή την δουλειά. Αλλά ωραίο δεν είναι να κλείνουν και οι κύκλοι όταν πρέπει να κλείσουν; Αυτή την στιγμή ότι και να μου πείτε θα σας πω, πως δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου και η απάντηση είναι όχι!», είχε προσθέσει.

Ο γάμος και τα δύο παιδιά

Από το 2014, η Δούκισσα Νομικού είναι μαζί με τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2017 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον Σάββα και την Αναστασία.

Καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά το 2020, είχε εξομολογηθεί για τα παιδιά της: «Αχ τα παιδιά μου είναι υπέροχα! Βάζεις τώρα μια μαμά “κουκουβάγια” να μιλήσει για τα καλύτερα παιδιά του κόσμου! Ο Σάββας είναι με τις μέρες του… Δηλαδή έχει πέσει και ένα σπρώξιμο στο μωρό. Αλλά αυτή η Αναστασία η γλυκούλα γελάει, του έχει τόση αδυναμία, του δίνει φιλάκια… Λιώνω!

Όταν ήρθε στον κόσμο και η Αναστασία, ένιωσα τι θα πει οικογένεια. Το ένιωσα πιο πολύ με το δεύτερο παιδί. Δηλαδή τα έβλεπα και λέω είναι δικά μου;».

«Είναι σημαντικό όταν γινόμαστε μητέρες να μην ξεχνάμε και τους άλλους ρόλους. Είμαστε γυναίκες, είμαστε σύντροφοι, είμαστε και επαγγελματίες. Για να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά μας, πρωτίστως πρέπει να είμαστε ευτυχισμένες και εμείς», είχε τονίσει.