Τα επίσημα μουσικά βίντεο του Elvis Presley

Στο YouTube και γενικότερα στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν πολλά ανεπίσημα βίντεο με τραγούδια του Elvis Presley, που έχουν φτιάξει και που έχουν ανεβάσει διάφοροι σε όλο τον κόσμο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Αυτά όμως εδώ είναι μερικά από τα επίσημα, που έχουν παραχθεί με τις ευλογίες της οικογένειας του βασιλιά του rock & roll.

Elvis Presley – Suspicious Minds (Official Music Video)

Elvis Presley – Burning Love (Official Music Video)

Jailhouse Rock – Elvis Presley [4K] Colorized (Original Stereo) HD

Elvis Presley – Don’t (Official Lyric Video)

Elvis Presley – That’s All Right (Official Music Video)

Elvis Presley – Unchained Melody (Official Music Video)

Elvis Presley – (You’re The) Devil In Disguise (Official Animated Video)

Elvis Presley – Can’t Help Falling In Love (Official Animated Video)

Junkie XL, Elvis Presley – A Little Less Conversation (Official JXL Remix)

Elvis Presley – Blue Christmas (Official Animated Video)

Elvis Presley – Are You Lonesome Tonight? (Official Lyric Video)

Elvis Presley – Funny How Time Slips Away (Official Lyric Video)

Elvis Presley – Bridge Over Troubled Water (Official Audio)

Elvis Presley – Crying In the Chapel (Official Lyric Video)

Elvis Presley – Viva Las Vegas (Official Lyric Video)

Elvis Presley – Trouble (Official Lyric Video)

Elvis Presley – Power of My Love (Official Lyric Video)

Elvis Presley – Blue Suede Shoes (Official Lyric Video)

Elvis Presley – Return To Sender | Blu-ray [4K] (Stereo) HD

Elvis Presley ” Love Me Tender” Best live 1970

Elvis Presley – Hound Dog (Official Lyric Video)

Elvis Presley, Kate Moss – The Wonder of You (Official Music Video)

Elvis Presley – Faded Love (Official Lyric Video)

