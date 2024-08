Συγκλονίζει η Μέγκαν Μαρκλ για τις αυτοκτονικές σκέψεις της: «Ήταν μέρος της θεραπευτικής μου πορείας» – Οι τύψεις του πρίγκιπα Χάρι

Η Μέγκαν Μαρκλ αναφέρθηκε στις αυτοκτονικές σκέψεις που είχε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη βασιλική οικογένεια.

Η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε στο CBS News μαζί με τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Χάρι, για να μιλήσουν για το νέο τους κοινωνικό έργο, το «Δίκτυο Γονέων», το οποίο θα προσφέρει υποστήριξη σε γονείς που τα παιδιά τους έχουν επηρεαστεί από διαδικτυακό εκφοβισμό (online bullying).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος ρώτησε τη Μαρκλ για τις εμπειρίες της με τις αυτοκτονικές σκέψεις, τις οποίες είχε αναφέρει αρχικά δημόσια στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021. Η Μαρκλ είπε ότι ενώ «δεν περίμενε» να θίξει αυτό το θέμα η δημοσιογράφος του CBS, Jane Pauley, σχολίασε ότι «καταλαβαίνει τον λόγο». Η Δούκισσα πρόσθεσε ότι θέλει να συνεχίσει να μιλά ανοιχτά για την ψυχική της υγεία.



«Όταν έχεις περάσει οποιοδήποτε επίπεδο πόνου ή τραύματος, πιστεύω ότι μέρος της θεραπευτικής μας πορείας, σίγουρα μέρος της δικής μου, είναι να είσαι πραγματικά ανοιχτός σε αυτό. Και δεν έχω πραγματικά “ξύσει” την επιφάνεια της εμπειρίας μου. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα ήθελα ποτέ κάποιος άλλος να αισθάνεται έτσι» είπε.

«Και δεν θα ήθελα ποτέ κάποιος άλλος να κάνει τέτοια σχέδια. Και δεν θα ήθελα ποτέ κάποιος άλλος να μην γίνει πιστευτός. Αν το να εκφράζω όσα έχω ξεπεράσει θα σώσει κάποιον ή θα ενθαρρύνει κάποιον στη ζωή του να τον ελέγξει πραγματικά και να μην υποθέσει ότι η εμφάνιση είναι καλή και άρα όλα είναι εντάξει, τότε αυτό αξίζει τον κόπο.»

Κατά τη διάρκεια της αποκαλυπτικής συνέντευξής της με την Όπρα, η Μέγκαν Μαρκλ είχε μιλήσει συγκινημένη για τις προκλήσεις της ψυχικής της υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη βασιλική οικογένεια: «Απλά δεν ήθελα να είμαι ζωντανή».

Όταν ρωτήθηκε άμεσα για την αυτοκτονία και την αυτοτραυματισμό, απάντησε: «Αυτή ήταν μια πολύ καθαρή και πραγματική και τρομακτική συνεχής σκέψη. Και θυμάμαι πώς απλά με κράτησε στην αγκαλιά του [ο Χάρι].»

Συνεχίζοντας, αφηγήθηκε το πώς αντέδρασε το Στέμμα όταν ζήτησε βοήθεια. «Πήγα και είπα ότι χρειάζομαι να πάω κάπου για να πάρω βοήθεια. Είπα ότι δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι πριν και χρειάζομαι να πάω κάπου. Και μου είπαν ότι δεν μπορούσα, ότι δεν θα ήταν καλό για τον θεσμό.»

Η Δούκισσα εξομολογήθηκε επίσης ότι ζήτησε βοήθεια από μία από τις καλύτερες φίλες της Νταϊάνα, την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, επειδή ένιωθε ότι δεν την υποστήριζε το παλάτι. «Όταν μπήκα σε αυτή την οικογένεια, ήταν η τελευταία φορά που είδα το διαβατήριό μου, την άδεια οδήγησης μου, τα κλειδιά μου – όλα αυτά παραδόθηκαν. Ο Χάρι μου έσωσε τη ζωή συμφωνώντας να μετακομίσουμε στο Λος Άντζελες».

Στο ντοκιμαντέρ τους στο Netflix το 2022, «Harry & Meghan», ο Δούκας του Σάσεξ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία της συζύγου του. Ο Χάρι θυμήθηκε πόσο «συντετριμμένος» ήταν όταν έμαθε ότι εκείνη πάλευε με σκέψεις αυτοκτονίας.

«Ήξερα ότι πάλευε. Και οι δύο παλεύαμε, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Και το γεγονός ότι έφτασε σε αυτό το σημείο, με έκανε να αισθανθώ θυμωμένος και ντροπιασμένος. Δεν το αντιμετώπισα ιδιαίτερα καλά» είπε ο Χάρι. «Το αντιμετώπισα ως “θεσμικός Χάρι” αντί για “σύζυγος Χάρι”. Και αυτό που κυριάρχησε στα συναισθήματά μου ήταν ο βασιλικός μου ρόλος.»

Ο Δούκας είπε ότι η αντίδρασή του οφειλόταν στην ανησυχία του για το «τι θα σκεφτούν οι άλλοι», κάτι που κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή. «Κοιτώντας πίσω τώρα, με μισώ γι’ αυτό. Αυτό που χρειαζόταν από μένα ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσα να δώσω.»

Επίσης, επέκρινε την αντίδραση της οικογένειάς του στα προβλήματα ψυχικής υγείας της Μαρκλ, ισχυριζόμενος ότι «ήξεραν πόσο άσχημα ήταν», και όμως αναρωτιόνταν γιατί δεν μπορούσε «απλά να το αντιμετωπίσει».

Κατά την εμφάνιση τους στο CBS, εξήγησαν πώς θέλουν το νέο τους κοινωνικό έργο να ευαισθητοποιήσει για τους κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισμού επειδή είναι οι ίδιοι γονείς δύο μικρών παιδιών, του Άρτσι και της Λίλιμπετ.

«Τα παιδιά μας είναι μικρά, είναι τριών και πέντε ετών. Είναι υπέροχα. Αλλά το μόνο που θέλεις να κάνεις ως γονιός είναι να τα προστατεύσεις» είπε η Μαρκλ. «Και έτσι, καθώς βλέπουμε τι συμβαίνει στον διαδικτυακό χώρο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή προς το καλύτερο.»

Απαντώντας στη δημοσιογράφο του CBS που ανέφερε ότι αυτό είναι μια «ταπεινή αρχή», η Μέγκαν Μαρκλ πρόσθεσε: «Πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου. Όποιος παρακολουθεί τη συνέντευξη ή οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει την αλλαγή, πρέπει να δει μέσα από τον φακό του “κι αν αυτό ήταν το παιδί μου;”. Το παιδί μου που έρχεται σπίτι χαρούμενο, που αγαπώ, και μια μέρα, κάτω από την ίδια στέγη, η ζωή μας αλλάζει εντελώς εξαιτίας κάτι που είναι τελείως εκτός ελέγχου μου. Και αν το δεις ως γονέας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να προσπαθήσεις να βρεις μια λύση.»

Η εκστρατεία των Χάρι και Μέγκαν, υπό την ομπρέλα του ιδρύματός τους Archewell, ονομάζεται «The Parents’ Network» (Δίκτυο Γονέων) και περιλαμβάνει γονείς που έχουν βιώσει τις αρνητικές συνέπειες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης και είναι εκεί για να υποστηρίξουν άλλους γονείς και κηδεμόνες στη διαχείριση της πολυπλοκότητας του ψηφιακού κόσμου και του διαδικτυακού εκφοβισμού.