Σοκ για την Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμάστριά της υπέστη ανακοπή και πέθανε πριν ξεκινήσει η συναυλία της

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο στο Estádio Olímpico Nilton Santos στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας την Παρασκευή (17.11.2023) το βράδυ. Μια θαυμάστριά της υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της συναυλίας (ουσιαστικά λίγο πριν ξεκινήσει) και άφησε την τελευταία της πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε συγκλονισμένη. Η 33χρονη δημιουργός του “Anti-Hero”, αποκάλυψε την τραγωδία και εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο της θαυμάστριά της. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά με συντετριμμένη καρδιά σας λέω ότι χάσαμε μια θαυμάστρια νωρίτερα απόψε, πριν από το σόου μου», έγραψε στο Instagram.

«Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο συντετριμμένη είμαι από αυτό. Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες που έχω εκτός από το γεγονός ότι ήταν τόσο απίστευτα όμορφη και πολύ νέα».

Η Τέιλορ Σουίφτ είπε ότι δεν θα μιλήσει για το τραγικό περιστατικό όταν ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου, καθώς νιώθει ότι την κατακλύζει η θλίψη όταν προσπαθεί να μιλήσει γι’ αυτό.

Η αιτία θανάτου της γυναίκας παραμένει άγνωστη.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 37-38 βαθμούς, όπως και σε όλη τη χώρα, γι’ αυτό η τραγουδίστρια ήθελε να βεβαιωθεί ότι οι θαυμαστές της είχαν πρόσβαση σε νερό κατά τη διάρκεια της 3ωρης παράστασής της.

Η Τέιλορ Σουίφτ σταμάτησε αρκετές φορές το σόου της το βράδυ της Παρασκευής για να ζητήσει από την ασφάλεια να δώσει μπουκάλια νερού στους θαυμαστές της που είχαν σπεύσει να την απολαύσουν παρά την υπερβολική ζέστη.

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται να αρπάζει ένα μπουκάλι από κάποιον συνεργάτη της και να το πετά.

🏟️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well 💪 #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9

— Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 18, 2023