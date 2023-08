Σιένα Μίλερ: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Οι πρώτες φωτογραφίες

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Σιένα Μίλερ. Η εγκυμοσύνη της ηθοποιού έγινε γνωστή, καθώς ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στην Ίμπιζα να απολαμβάνει το μπάνιο της στην θάλασσα, φορώντας ένα καφέ μπικίνι που φανέρωνε την φουσκωμένη κοιλιά της.

Σύμφωνα με το People πριν από τις διακοπές της στην Ίμπιζα, η Μίλερ εθεάθη να περνά χρόνο στο Σαιν Τροπέ με τον σύντροφό της Όλι Γκριν. Η 41χρονη σταρ του Χόλιγουντ είναι ήδη μαμά της 10χρονης Marlowe, την οποία έχει αποκτήσει με τον επίσης ηθοποιό Τομ Στάριτζ.

Sienna Miller Is Pregnant! Actress Expecting Second Baby as She Shows Off Bump While on Vacation (Exclusive) https://t.co/5WlX28hvOh

— People (@people) August 21, 2023