Sex and the City: H κοινή ανακοίνωση των τριών πρωταγωνιστριών για τις καταγγελίες κατά του Mr. Big

Oι τρεις πρωταγωνίστριες του “Sex and the City” και της νέας σειράς “And Just Like That” έσπασαν τη σιωπή τους σχετικά με τις καταγγελίες κατά του Mr. Big, Κρις Νοθ για σεξουαλική επίθεση. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις και Σίνθια Νίξον, σημείωσαν μεταξύ άλλων:

“Στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν δημοσίως και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Ξέρουμε ότι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να γίνει και τις επαινούμε γι’ αυτό” έγραψαν στην κοινή τους ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Instagram, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα φερόμενα θύματα.

Η πρώην σταρ του Sex and the City, Κιμ Κατράλ που δεν συμμετείχε στη νέα σειρά, “And Just Like That” λόγω των κακών σχέσεών της με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, δεν υπέγραψε τη δήλωση.

Να σημειωθεί ότι δύο γυναίκες κατήγγειλαν τον Mr. Big για σεξουαλική επίθεση το 2004 και το 2015 αντίστοιχα, σε ένα εκρηκτικό δημοσίευμα από το Hollywood Reporter. Άλλη μία γυναίκα δήλωσε στο Daily Beast ότι ο ηθοποιός της επιτέθηκε στο γραφείο ενός εστιατορίου το 2010.

Επίσης, η ηθοποιός Zoe Lister-Jones, που είχε συνεργαστεί με τον Νοθ στο “Law & Order: Criminal Intent” έκανε λόγο για απρεπή σεξουαλική συμπεριφορά του σταρ εναντίον γυναικών που εργάζονταν στο κλαμπ του ενώ άλλη μία ηθοποιός στήριξε τους ισχυρισμούς της για τη συμπεριφορά του Νοθ εναντίον υπαλλήλων του στο κλαμπ στο οποίο ήταν ιδιοκτήτης.

Ο Νοθ απολύθηκε από τη σειρά του CBS “The Equalizer” αυτήν την εβδομάδα, ενώ πλέον έμεινε χωρίς πρακτορείο, αφού το A3 Artists σταμάτησε να τον εκπροσωπεί. Παράλληλα, διαλύθηκε η συμφωνία του με εταιρεία αλκοολούχων ποτών για να αγοράσει την τεκίλα του αντί 12 εκατ. δολαρίων. Ο Νοθ αρνείται τις κατηγορίες.