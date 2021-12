Sex and the City: Νέες αποκαλύψεις για τον Mr. Big

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον Mr. Big του Sex and the City. Έτσι μετά τις δύο γυναίκες που κατήγγειλαν τον Κρις Νοθ για σεξουαλική επίθεση, η ηθοποιός Ζόε Λίστερ Τζόουνς περιγράφει τη δική της εμπειρία.

“Στα 20 μου εργαζόμουν σε ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη του οποίου ήταν ιδιοκτήτης ο Κρις Νοθ. Κάποιες φορές ερχόταν και επεδείκνυε απρεπή σεξουαλική συμπεριφορά απέναντι σε μία γυναίκα συνάδελφο. Την ίδια χρονιά είχα έναν ρόλο guest στη σειρά “Law and Order” στην οποία μόλις είχε επιστρέψει μετά το Sex and the City, και αυτό ήταν το πρώτο του επεισόδιο. Ήταν μεθυσμένος στα γυρίσματα. Στη διάρκεια της σκηνής της ανάκρισής μου είχε ένα τεράστιο ποτήρι μπίρα κάτω από το τραπέζι ώστε να πίνει στη διάρκεια των γυρισμάτων της σκηνής.

Κάποια στιγμή ήρθε κοντά μου, μύρισε τον λαιμό μου και ψιθύρισε “μυρίζεις ωραία”. Δεν είπα τίποτα. Η φίλη μου στο κλαμπ ποτέ δεν είπε κάτι” έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της στο instagram η ηθοποιός, που συμμετείχε στο “Law & Order: Criminal Intent” το 2005, την πρώτη χρονιά που επέστρεψε ο Νοθ στο επεισόδιο υπό τον τίτλο “Diamond Dogs”.

Ο Νοθ είναι συνιδιοκτήτης του The Cutting Room στο Μανχάταν και ήταν επενδυτής στο The Plumm, το οποίο έκλεισε το 2009.

“Οι εμπειρίες μου είναι μικρές συγκριτικά με τις κατηγορίες της επίθεσης που τόσο γενναία μοιράστηκαν σήμερα οι γυναίκες” επεσήμανε ακόμη η Λίστερ Τζόουνς. Η 39χρονη ηθοποιός πρόσθεσε σε άλλο σημείο: “Ο Κρις Νοθ εκμεταλλεύτηκε τη φαντασίωση που θεωρούσαν οι γυναίκες ότι εκπροσωπούσε ο Mr. Big”.