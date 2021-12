“Sex and the City”: Κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση ο Mr. Big

Σοκάρουν οι καταγγελίες δύο γυναικών που κατηγορούν τον Mr. Big του “Sex and the City”, Κρις Νοθ για σεξουαλική επίθεση. Το The Hollywood Reporter δημοσίευσε τους ισχυρισμούς κατά του 67χρονου Αμερικανού ηθοποιού.

Οι δύο γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, επικοινώνησαν με το περιοδικό ανεξάρτητα και με μήνες διαφορά η μία από την άλλη για να αναφέρουν τους ισχυρισμούς τους, ότι δηλαδή είχαν δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Mr. Big.

Τα φερόμενα θύματα ισχυρίστηκαν ότι τα πρόσφατα προωθητικά σποτ για τη συνέχεια του Sex & the City, “And Just Like” ξύπνησαν οδυνηρές αναμνήσεις. Οι γυναίκες λένε ότι τα περιστατικά συνέβησαν στο Λος Άντζελες το 2004 και στη Νέα Υόρκη το 2015, αντίστοιχα.

Ο ίδιος ο Κρις Νοθ απαντώντας στους ισχυρισμούς με ανακοίνωσή του στο περιοδικό απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, λέγοντας: “Οι κατηγορίες εναντίον μου, που έγιναν από άτομα που γνώρισα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πριν από 30 χρόνια ή και πριν από 30 ημέρες -το όχι πάντα σημαίνει όχι- είναι μία γραμμή που δεν πέρασα. Οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην προκαλέσει αμφιβολία η χρονική στιγμή που βγαίνουν αυτές οι ιστορίες. Δεν ξέρω με βεβαιότητα γιατί έρχονται τώρα στην επιφάνεια, αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν επιτέθηκα σ’ αυτές τις γυναίκες” τόνισε ο σταρ στην ανακοίνωσή του.