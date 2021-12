Χαμός με τον Mr Big και γνωστή εταιρεία ποδηλάτων – Η απάντηση με διαφήμιση

Ένας χαμός επικράτησε μετά την προβολή των πρώτων επεισοδίων του “And Just Like That…”, του reboot του Sex And The City και πρωταγωνιστής είναι ο Mr Big.

Φυσικά, αν θέλετε να αποφύγετε τα spoiler, καλό είναι να μην διαβάσετε παρακάτω.

Η συμμετοχή του Mr Big, ήταν τελικά ιδιαίτερα σύντομη καθώς στο πρώτο επεισόδιο πεθαίνει ενώ κάνει ποδήλατο. Οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς διχάστηκαν. Οι μισοί ήταν σε σοκ που πέθανε ο αγαπημένος ήρωας, οι άλλοι μισοί επειδή πέθανε ενώ γυμναζόταν πάνω στο ποδήλατο Peloton.

#andjustlikethat My heart is so broken 💔 Not Mr. Big!! — Nell (@naturalli_nelli) December 13, 2021

Literally, no one cares about you lot and your stationery bike! It’s about Mr. Big ! pic.twitter.com/IN58mtGbJs — THEE Cutes (@Cutes811) December 13, 2021

Πέρα από τον “πανζουρλισμό” στα social media και η μετοχή της γνωστής εταιρείας ποδηλάτων δέχθηκε βαρύ χτύπημα. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας βλέποντας την μετοχή να πέφτει, αποφάσισαν να επανέλθουν με ένα ευρηματικό διαφημιστικό με τον τίτλο “And just like that… Mr. Big is alive”.

Σωστά διαβάσατε. Στο διαφημιστικό ο Mr Big είναι καλά, ζωντανός και ο Ράιν Ρέινολντς επιστρατεύτηκε για να κάνει το σπικάζ.

Πώς πεθαίνει ο Mr Big

Ο Mr Big άφησε την τελευταία του πνοή στην πρεμιέρα της σειράς. Η Carrie Bradshaw μπαίνει στο σπίτι τους, για να τον βρει ξαπλωμένο στην ντουζιέρα. Ανακαλύπτει ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο λίγο μετά την προπόνησή του στο Peloton.

It’s all too weird..Mr. Big had to go so Carrie can date again and show women that life goes on.. we will all want to see what Carrie does after this…Mr. Big will make appearances through out and be kinda like her Guardian Angel.. This is all so sad!! — Yvonne Cecilia (@RubyStar007) December 13, 2021

Mr. Big in sex and the city’s new extension episodes “and just like that” died of a heart attack after his 1,000 ride on a peloton. Then peloton says they didn’t know. Then yesterday dropped an ad with him just fine and a new woman. — Rebecca Myers (@nasagreen) December 13, 2021

Η ευρηματική απάντηση με την διαφήμιση

Ο ηθοποιός, Chris Noth, κάθεται στον καναπέ μαζί με την διάσημη προπονήτρια του Peloton, Jess King. “Στα νέα ξεκινήματα” λέει ο Noth στην King, η οποία του απαντά ότι φαίνεται πολύ καλά.

“Νιώθω τέλεια” συμπληρώνει ο Mr Big. “Μήπως να κάνουμε άλλη μία προπόνηση; Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην το κάνουμε” συμπληρώνει.

Κάπως έτσι, ο Mr. Big επανέρχεται, ώστε να επανέλθει και η μετοχή της εταιρείας.