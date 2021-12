5 outfits της Carrie Bradshaw που θα είναι in style το 2022

Ισως είναι η αναβίωση κάθε τάσης της Y2K ή ότι ξαναγνωριζόμαστε με τους αγαπημένους μας χαρακτήρες του Sex and the City μέσω του reboot του HBO, And Just Like That – πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου, μην ξεχνιόμαστε.

Ωστόσο τα παλαιότερα ρούχα της Carrie Bradshaw, συνεχίζουν να είναι στο μυαλό μας (χάρη στη σχεδιάστρια κοστουμιών Patricia Field). Πολλά από αυτά που φορούσε η αγαπημένη μας fashionista λειτουργούν άνετα ακόμα και σήμερα και θα αποτελέσουν την έμπνευση για τα 2022 outfits μας.

Το structured σύνολο

Γιλέκα, παντελόνια, σετ με layering, και λευκό, πολύ λευκό. Σίγουρα θα διατηρήσουμε αυτή την πολυεπίπεδη εμφάνιση και τη νέα χρονιά.

Slip dress και πανωφόρι με prints



Το slip dress είναι από τις hot τάσεις. Το printed πανωφόρι και οι γόβες με πλατφόρμα δίνουν σε αυτό το outfit μια chic υπερβολή που μας αρέσει!

Mix and Match



Μέρος αυτού που έκανε τόσο καλά η Carrie, ήταν να συνδυάζει τα πιο απροσδόκητα κομμάτια και να μας δείχνει ότι όντως λειτουργούν. Το στυλ της μας προτρέπει να γίνουμε δημιουργικές και να πειραματιστούμε, φορώντας ρίγες με leopard ή floral με καρό.

Oversized πλεκτό, flare jeans και kitten heels



Τι παραπάνω να πούμε για τον for ever classic συνδυασμό jean με πλεκτό. Κάτι oversized επάνω θα εξισορροπήσει το πιο στενό κάτω μέρος, και η επιλογή του παπουτσιού κάνει επίσης τη διαφορά. Οι ογκώδεις combat boots μετατρέπουν το outfit σε πιο “σκληρό” και casual, ενώ τα kitten hills σε πιο chic. Η επιλογή δική σας!

Φόρεμα με κρόσσια



Θα πάρουμε το παράδειγμα της Carrie και θα συνδυάσουμε τα δικά μας μίνι φορέματα με κρόσσια (που επανήλθαν δυναμικά φέτος στις πασαρέλες), με strappy σανδάλια και ένα εξίσου λαμπερό τσαντάκι για ατελείωτες βραδιές έξω.

Είναι γνωστό πως, η Carrie Bradshaw still rules!

Πηγή: Instyle.gr