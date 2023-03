Rihanna: Ερωτοχτυπημένος άνδρας πήγε στο σπίτι της για να την ζητήσει σε γάμο

Σκηνή αστυνομικής ταινίας θύμιζε το σπίτι της Rihanna, καθώς ένας άνδρα εμφανίστηκε και ήθελε να ζητήσει το χέρι της σε γάμο.

Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν στο TMZ ότι ο άνδρας, ο οποίος ταξίδεψε από τη Νότια Καρολίνα, έφτασε στο σπίτι της Rihanna την Πέμπτη, όπου τον… υποδέχτηκε η ασφάλειά της.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι ήταν εκεί για να κάνει πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια και οι άνδρες της ασφάλειας της Rihanna κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, πέρασαν στον άνδρα χειροπέδες, τον έβαλαν σε ένα περιπολικό και τον ρώτησαν σχετικά με τις προθέσεις του.

Cops swarm Rihanna's house as man shows up to propose

Cops were called in to Rihanna's house yesterday, March 23, after a man showed up to ask for her hand in marriage.

Security officials told TMZ that the man traveled from South Carolina, walked up to Rihanna's pic.twitter.com/bbBAyC5eMH

— Vostv_entertainment (@Vostvnaijan) March 24, 2023