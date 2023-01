Ριάνα: Έβαλε «φωτιά» στο Instagram με ένα αποκαλυπτικό ΒΙΝΤΕΟ

«Φωτιά» στο Instagram έβαλε η Ριάνα με ένα άκρως αποκαλυπτικό βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Η 34χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πρωταγωνιστεί στη διαφημιστική καμπάνια για τη νέα σειρά με σέξι και άκρως αποκαλυπτικά εσώρουχα της εταιρείας της, Savage Fenty. Τα πλάνα από το διαφημιστικό, που ανέβασε σε InstaStory η Ριάνα, κόβουν την ανάσα.

Η Ριάνα, που πρόσφατα έγινε μητέρα, κέρδισε φέτος την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, για το τραγούδι «Lift Me Up» από το soundtrack του «Black Panther: Wakanda Forever».

Ριάνα: Μοιράστηκε το teaser από την εμφάνισή της στο Super Bowl

Η Ριάνα μοιράστηκε επίσης ένα μικρό teaser video από την επερχόμενη εμφάνιση της στο Super Bowl Halftime. Όπως ανακοινώθηκε πέρυσι, η σταρ της ποπ θα κάνει το live comeback της στις 12 Φεβρουαρίου στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα, για το Super Bowl LVII. Στο παρελθόν, η Ριάνα είχε πει πως είναι «όνειρο κάθε entertainer» να εμφανιστεί στο διάσημο σόου.

Στο βίντεο η Ριάνα εμφανίζεται να περπατά κατά μήκος μιας φωτισμένης σκηνής που παραπέμπει σε πασαρέλα. Φορά ένα μαύρο catsuit με τιράντες, sweetheart ντεκολτέ και stirrup τελείωμα με λάστιχο στο παντελόνι. Το look ολοκληρώνει μια γούνα σε εντυπωσιακή lime green απόχρωση και γόβες με λουράκια. Τα μαλλιά της είναι πιασμένα σε ένα ιδιαίτερο χτένισμα, ενώ φορά τεράστιους κρίκους και το μακιγιάζ της έχει έντονη ποπ.

Στο βίντεο ακούγεται μια φωνή που λέει «έχουν περάσει 2.190 μέρες», ενώ μια άλλη λέει: «Rihanna, πού ήσουν;», κάνοντας ένα παιχνίδι με τις λέξεις και το ομώνυμο τραγούδι της (Where Have You Been?).

Το τελευταίο άλμπουμ της Ριάνα, με τίτλο «Anti», κυκλοφόρησε το 2016 και οι θαυμαστές της περιμένουν 6 χρόνια για να δουν τη συνέχεια της καριέρας της. Η τελευταία της ζωντανή εμφάνιση ήταν στα βραβεία Γκράμι του 2018. Ακόμα μια φωνή ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Σε περιμέναμε!».