Πέθανε ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Ρον Σεφάς Τζόουνς

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών άφησε ο ηθοποιός του This Is Us Ρον Σεφάς Τζόουνς, σύμφωνα με το People. Ο γνωστός ηθοποιός είχε βραβευθεί με Emmy.

Ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση, λέγοντας στο περιοδικό πως ο ηθοποιός αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους πνεύμονες του. «Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, όποιος τον γνώριζε, έβλεπε τη ζεστασιά, την ομορφιά, τη γενναιοδωρία, την ευγένεια και την καρδιά του» είπε.

«Ξεκίνησε την καριέρα του στο Nuyorican Poets Cafe και η αγάπη του για τη σκηνή ήταν παρούσα σε όλη του τη σταδιοδρομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης υποψηφιότητας για το βραβείο Tony και του βραβείου Drama Desk για το ρόλο του στο Clyde’s on Broadway. Η εσωτερική ομορφιά και η ψυχή του Ρον φάνηκαν μέσα από την πολυβραβευμένη ερμηνεία του στο This is Us», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού.

Ο Ρον Σεφάς Τζόουνς έγινε ευρέως γνωστός για τον βραβευμένο με Emmy (το 2018 και το 2020) guest ρόλο του ως William Hill στη δραματική σειρά του NBC This Is Us, ενώ η πρώτη του εμφάνιση ήταν στην ταινία του 1994, Murder Magic.

Tο 2020, όταν βραβεύθηκε για δεύτερη φορά, κέρδισε το πρώτο της Emmy, και η κόρη του Jasmine.