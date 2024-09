Ντάνιελ Κρεγκ: Η απόφασή του να «σκοτώσει» τον James Bond – Η «μεταμόρφωσή» του στη νέα ταινία, Queer

Στη διάρκεια των 13 χρόνων που ενσάρκωσε τον James Bond, ο Ντάνιελ Κρεγκ κέρδισε την αγάπη του κοινού με την ατάραχη ματιά και την ατσαλάκωτη γοητεία του. Ο Bond του Κρεγκ δεν ήταν απλώς ένας πράκτορας που βρισκόταν σε διαρκή δράση όντας στυλάτος. Ήταν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα, που συνδύαζε τη σκληρότητα και την ευαισθησία, προβάλλοντας μια έντονη ανθρώπινη πλευρά κάτω από τη κοστουμαρισμένη επιφάνεια του εμβληματικού κατασκόπου, δημιουργίας Ίαν Φλέμινγκ.

Μέσα από τις ταινίες του franchise, ο Bond του Κρεγκ εξέφραζε την απόλυτη αρρενωπότητα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο προκάτοχό του, ενώ παράλληλα προσέφερε μια συγκινητική απεικόνιση της ανθρώπινης ψυχής πίσω από το «προσωπείο» του ατρόμητου πράκτορα.

Η απόφαση του Κρεγκ να αφήσει πίσω του τον ρόλο του Bond και να «σκοτώσει» την εμβληματική του ταυτότητα ήταν μια τολμηρή καλλιτεχνική κίνηση. Στην ταινία «No Time to Die», ο θάνατος του Bond δεν ήταν μόνο μια αναγκαία εξέλιξη της ιστορίας, αλλά και μια συμβολική κίνηση που επέτρεψε στον Κρεγκ να προχωρήσει σε νέα καλλιτεχνικά μονοπάτια. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times: «Ήταν σημαντικό για μένα να “σκοτώσω” τον Bond για να μπορέσω να προχωρήσω καλλιτεχνικά. Δεν ήθελα να επιστρέψω στον χαρακτήρα. Αν και θα ήμουν τυχερός αν με καλούσαν ξανά, το γεγονός είναι ότι έπρεπε να προχωρήσω».

Αυτή η επιθυμία, να αποδεσμευτεί από τον κόσμο του Bond και να εξερευνήσει νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις, τον οδήγησε σε μια σειρά από διαφορετικούς και πειραματικούς ρόλους. Ο Κρεγκ πρωταγωνίστησε στην ταινία «Knives Out» (Στα Μαχαίρια) (2019) του Ριαν Τζόνσον, παίζοντας τον ιδιόρρυθμο –«και διακριτικά gay», όπως σχολιάζει η Daily Mail- ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ. Αυτή η νέα κατεύθυνση του Κρεγκ ενθουσίασε το κοινό, αφού κατάφερε να μεταμορφώσει την εικόνα του.

Η στροφή του Κρεγκ σε πιο τολμηρές και αντισυμβατικές ερμηνείες κορυφώνεται τώρα με την εμφάνισή του στη νέα ταινία «Queer», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο («Αδερφή»)του Γουίλιαμ Μπάροουζ. Στην ταινία, ο Κρεγκ υποδύεται τον Λι (Lee), έναν Αμερικανό στην Πόλη του Μεξικού της δεκαετίας του 1940, ο οποίος αναπτύσσει μια ερωτική σχέση με έναν νεαρό άντρα. Ο χαρακτήρας του Λι είναι μια ολοκληρωτική απομάκρυνση από τη σκληρή εικόνα του Bond, προσφέροντας στον Κρεγκ την ευκαιρία να δείξει μια εντελώς νέα πλευρά της υποκριτικής του τέχνης.

Στη συνέντευξή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Κρεγκ εξέφρασε την επιθυμία του να δημιουργήσει «πραγματικά και φυσικά» ερωτικά στιγμιότυπα στην ταινία. Όπως είπε, «Θέλαμε να κάνουμε τις σκηνές όσο το δυνατόν πιο συγκινητικές και φυσικές. Ο σκοπός ήταν να αποδώσουμε την αγάπη και τη συναισθηματική σύνδεση με όσο το δυνατόν περισσότερη ειλικρίνεια». Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Λούκα Γκουαντανίνο, ο οποίος έγινε κυρίως γνωστός για την οσκαρική ταινία «Call Me by Your Name» (Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου), όπου στο επίκεντρό της βρισκόταν η ιστορία αγάπης δύο ανδρών, τόνισε ότι η ταινία επικεντρώνεται κυρίως στη φύση της αγάπης και της σύνδεσης, με τον Κρεγκ να αποκόπτεται απόλυτα από την παλιά του εικόνα και να εισέρχεται σε έναν νέο, συναισθηματικά φορτισμένο ρόλο.

Ο Brian Viner της Daily Mail επαινεί την ερμηνεία του ηθοποιού στο «Queer», σημειώνοντας: «Ο 56χρονος αστέρας φαίνεται να προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να αποτινάξει την εικόνα του υπερ-ετεροφυλόφιλου πράκτορα των πέντε ταινιών James Bond». Τώρα, ο Κρεγκ τώρα, βρίσκεται «ανάμεσα σε άλλους ομοφυλόφιλους Αμερικανούς ομογενείς», ενώ «ο ακόλαστος συγγραφέας Γουίλιαμ Λι (Κρεγκ) περνάει το χρόνο του πίνοντας τεράστιες ποσότητες τεκίλας, κυνηγώντας νεαρούς άντρες». Το αποτέλεσμα είναι ένας πραγματικά εντυπωσιακός ρόλος, «κάνοντάς τον να μοιάζει εντελώς αληθινός: ένας άχρηστος, σκληρός πότης, μανιακός καπνιστής, ναρκομανής, πιστολάς, ασύδοτη “αδερφή” σε ένα περιβάλλον όπου τίποτα από αυτά δεν τον κάνει να ξεχωρίζει από το πλήθος», αποκαλύπτοντας έτσι μια νέα πτυχή της υποκριτικής του τέχνης.

Η Telegraph έδωσε επίσης 5 αστέρια στη νέα του ταινία, επαινώντας τη «συγκλονιστική» ερμηνεία του Κρεκ σε έναν «ρόλο που κολυμπάει στην ψυχολογική πολυπλοκότητα, την οποία διαχειρίζεται με σπάνια διαίσθηση και χάρη». Απονέμοντάς της 4 αστέρια στα 5, ο Guardian σχολίασε: «Είναι μια πραγματικά αστεία, ανοιχτή, γενναιόδωρη ερμηνεία – ίσως το μόνο μειονέκτημα είναι ότι υπερτερεί του Στάρκι [συμπρωταγωνιστής], έστω και λίγο, και η μαγευτική παρουσία του στην οθόνη θα τραβήξει την προσοχή μας πίσω στον Λι, μακριά από τον Γιουτζιν και τις διφορούμενες προθέσεις και συναισθήματά του». Οι Financial Times σημείωσαν ότι ο Κρεγκ έχει αφήσει επιτέλους τον Bond «πίσω του» με την τελευταία του ερμηνεία.

Η νέα εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεκ στο Φεστιβάλ της Βενετίας, δίπλα στη γυναίκα του Ρείτσελ Βάις, με μακριά ξανθά μαλλιά και στυλ που παραπέμπει στο «παλιό Χόλιγουντ», σε συνδυασμό με την εμφάνιση του στην καμπάνια του Ισπανικού οίκου μόδας LOEWE, δείχνει μια ολοκληρωτική αλλαγή στην αισθητική του. Η επανεμφάνιση του Κρεγκ ως Μπενουά Μπλανκ στο «Glass Onion: A Knives Out Mystery» (Glass Onion: Στα Μαχαίρια) το 2022, σίκουελ του «Knives Out», η αναμενόμενη συνέχεια του franchise και η νέα του ταινία, «Queer, επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να μεταμορφώνεται και να αποδεικνύει την ευελιξία του ως ηθοποιός.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει σίγουρα αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του ως Bond, αλλά η εξέλιξή του ως ηθοποιός δείχνει ότι η καριέρα του μόλις ξεκινάει να αναπτύσσεται, σε νέους και συναρπαστικούς δρόμους – αντίστοιχους (κινηματογραφικά) με αυτούς που περπάτησε ο Μπάροουζ για να γράψει το «Queer» την περίοδο 1951 με 1953.