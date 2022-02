Νέα δισκογραφική δουλειά από τον Willie Nelson

Willie Nelson παρουσίασε, χθες, το νέο του τραγούδι “I’ll Love You Till The Day I Die”, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο του άλμπουμ , που πρόκειται να κυκλοφορήσει την ημέρα των γενεθλίων του, στις 29 Απριλίου, οπότε και γίνεται 89 ετών!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το άλμπουμ θα έχει τον γενικό τίτλο “A Beautiful Time”, όπου την πλειοψηφία των κομματιών τα έγραψαν ο Nelson και ο Buddy Cannon.

Στην ουσία το “I’ll Love You Till The Day I Die” είναι των Rodney Crowell και Chris Stapleton. Στον δίσκο θα υπάρχουν και άλλες διασκευές, όπως το “With a Little Help From My Friends” των Beatles και το “Tower of Song”, ένα τραγούδι του Leonard Cohen από το 1988.

Οι πιο πρόσφατες δισκογραφικές δουλειές του Willie Nelson, πριν από αυτήν που αναμένεται τον Απρίλιο, ήταν το άλμπουμ-αφιέρωμα στον Frank Sinatra “That’s Life” και το LP “The Willie Nelson Family”, όπου μέσα υπάρχει και το κομμάτι του George Harrison “All Things Must Pass”.

Αυτά και τα δύο κυκλοφόρησαν πέρσι. Επίσης, μέσα στο 2021 και η συνεργασία του μεγάλου καλλιτέχνη της country με τον Michael McDonald, στην διασκευή τους στο τραγούδι “Dreams of the San Joaquin”, που κυκλοφόρησε με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τους μετανάστες αγρότες.

Τέλος, ο Willie Nelson έβγαλε το ’20 και τη δική του εκδοχή στο “Under Pressure” των Queen, ντουέτο με την Karen O.