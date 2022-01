Το άλμπουμ με διασκευές του Bryan Adams που δεν υπάρχει στο Spotify

Μερικές φορές, όταν μεγάλοι καλλιτέχνες βγάζουν έναν δίσκο με διασκευές τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών ή παλαιότερων επιτυχιών, είναι σαν να νιώθουν ενοχές και δεν τον πολυδιαφημίζουν, τον αφήνουν στην άκρη απλώς να υπάρχει.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μία τέτοια περίπτωση μοιάζει να είναι το 12ο στούντιο άλμπουμ του Bryan Adams, με γενικό τίτλο “Tracks of My Years” (από το γνωστό κομμάτι των Smokey Robinson & The Miracles), που έκανε παραγωγή ο ίδιος ο Bryan μαζί με τον συμπατριώτη του μεγάλο συνθέτη και παραγωγό David Foster και που κυκλοφόρησε το 2014.

Το υπέροχο αυτό άλμπουμ δεν υπάρχει στο Spotify, πλην όμως περιλαμβάνει μερικές εξαιρετικές εκτελέσεις πολύ μεγάλων τραγουδιών, με την ιδιαίτερη φωνή του Bryan Adams. Αξίζει κανείς να το διερευνήσει στα παρακάτω βίντεο.

Bryan Adams – “Anytime At All”, κομμάτι των Beatles από το άλμπουμ τους “A Hard Day’s Night”

Bryan Adams – “I Can’t Stop Loving You”, η σύνθεση του Don Gibson που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία ο Ray Charles το 1962

Bryan Adams – “Kiss And Say Goodbye”, κλασική soul επιτυχία των Manhattans από τα μέσα της δεκαετίας του ’70

Bryan Adams – “Lay Lady Lay”, το κλασικό του Bob Dylan, που στην δεκαετία του ’70 “έσπαγε ταμεία” στα πάρτυς που γινόντουσαν στα ελληνικά σπίτια, όπου χορευόταν ως το λεγόμενο “μπλουζ”… δηλαδή αγκαλιά!

Bryan Adams – “Rock And Roll Music”, το θρυλικό του Chuck Berry από το 1957

Bryan Adams – “Never My Love”, ψυχεδελικό ποπ κομμάτι από τους Association, με δημιουργούς τους Addrisi Brothers και την εποχή των χίπυς

Bryan Adams – “Sunny”, το σούπερ χιτ του Bobby Hebb από τη χρονιά 1963.

Bryan Adams – “God Only Knows”, το σπουδαίο χιτ του Brian Wilson και των Beach Boys από το άλμπουμ τους “Pet Sounds” του 1966

Bryan Adams – “Help Me Make It Through The Night” (live at Bush Hall), η γνωστή σύνθεση του Kris Kristofferson, από το 1969, που είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία οι Gladys Knight & the Pips

Bryan Adams – “C’mon Everybody” (live), το σούπερ κλάσικ του Eddie Cochran από το 1958

Bryan Adams – “Many Rivers To Cross” (Live at Bush Hall), το υπέροχο τραγούδι του Jimmy Cliff, από το 1969

Bryan Adams – “Let Ιt Be Me”, το masterpiece που στα αγγλικά πρωτοέκαναν επιτυχία οι Everly Brothers το 1960, αλλά που στην ουσία είναι γαλλικό τραγούδι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1955, ο Gilbert Bécaud με τίτλο “Je t’appartiens”

