Νάντια Μπουλέ: Σε διπλό ρόλο στην μουσική παράσταση για τα 100 χρόνια της Disney

Η συναυλία που δημιουργήθηκε ειδικά για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Disney και περιοδεύει σε όλο τον κόσμο έρχεται στο Christmas Theater την Κυριακή στις 24 Δεκεμβρίου.

Η πολύταλαντη Νάντια Μπουλέ σε διπλό ρόλο, στην παρουσίαση και στο τραγούδι μαζί με τα μεγαλύτερα αστέρια του West End: Ben Forster (The Phantom of the Opera), Rachel John (Hamilton), Lauren Samuels (Cinderella), Adrian Hansel (Guys and Dolls), Rob Houchen (Les Miserables) .

Μια βραδιά γεμάτη αποσπάσματα από τις πιο αγαπημένες ταινίες της Disney σε γιγαντοοθόνη, ενώ ταυτόχρονα τα κλασικά μουσικά θέματα θα ζωντανεύουν στη σκηνή από μια ορχήστρα 56 μουσικών και τις μαγευτικές φωνές των τραγουδιστών του West End, συνθέτοντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία.

Τραγούδια από ταινίες που μας έμαθαν να ονειρευόμαστε όπως ο Alladin, Lion King, Little Mermaid, Frozen, Beauty and the Beast, Mary Poppins, Encanto, και πολλές ακόμη, καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια από τον κόσμο της Pixar, του Star Wars και της Marvel υπόσχονται να μας κάνουν πάλι παιδιά.

Η περιοδεία Disney 100: the concert αποτελεί μέρος των επίσημων εορτασμών για τα 100 χρόνια της Disney. 100 χρόνια περιπέτειας, 100 χρόνια συναισθημάτων, και 100 χρόνια Disney μαγείας!

Μετά την μαγική συναυλία στο Christmas Theater την Κυριακή στις 24 Δεκεμβρίου, σειρά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η μουσική παράσταση θα παρουσιαστεί στο Radiocity theater Τρίτη 26 & Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου.