Μέριλ Στριπ: Χώρισε ύστερα από 45 χρόνια γάμου με τον Ντον Γκάμερ

Χωρισμός «βόμβα» έσκασε στο Χόλιγουντ με την Μέριλ Στριπ και τον Ντον Γκάμερ να έχουν «τραβήξει» χωριστούς δρόμους έπειτα από 45 χρόνια γάμου.

Όπως επιβεβαίωσαν πηγές στο Page Six την Παρασκευή (20/10), η πολυβραβευμένη 74χρονη ηθοποιός και ο 76χρονος γλύπτης ζουν χώρια εδώ και τουλάχιστον έξι χρόνια.

«Ο Ντον Γκάμερ και η Μέριλ Στριπ έχουν χωρίσει για περισσότερα από 6 χρόνια και ενώ θα νοιάζονται πάντα ο ένας για τον άλλον, έχουν επιλέξει χωριστές ζωές», δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six εκπρόσωπος της αγαπημένης σταρ.

Η είδηση μπορεί να σοκάρει, καθώς η ηθοποιός εθεάθη την Παρασκευή στα βραβεία «Princesa de Asturias 2023» να φοράει τη βέρα της. Ωστόσο, η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήταν στα Όσκαρ του 2018.

Meryl Streep, husband Don Gummer have been separated for ‘more than 6 years’: ‘They will always care for each other’ https://t.co/5p7jJY7TP7 pic.twitter.com/URC76vUV73

— Page Six (@PageSix) October 21, 2023