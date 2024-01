Μέγκαν Μάρκλ- Πρίγκιπας Χάρι: Το Παλάτι φοβάται ότι θα γίνουν «royals» για ενοικίαση – Η λύση που εξετάζει ο Κάρολος

Στο Μπάκιγχαμ δεν κρύβουν ότι φοβούνται πως η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσαν να γίνουν «γαλαζοαίματοι προς μίσθωση» καθώς προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν τον πολυτελή τρόπο ζωής τους κι αυτό είναι πιθανό να ωθήσει τον Βασιλιά Κάρολο να τους βοηθήσει οικονομικά, σύμφωνα με τη Daily mail.

Το ζευγάρι αναζητούσε νέους τρόπους για να κερδίσει χρήματα μέσω των πολλών εγχειρημάτων του στη βιομηχανία του θεάματος για να πληρώσει για τa έξοδα για την ασφάλεια τους και την υποθήκη 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την έπαυλή τους στο Montecito στην Καλιφόρνια.

Το ζευγάρι έκανε μια απροσδόκητη επίσκεψη στην Τζαμάικα αυτή την εβδομάδα για να παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας Bob Marley: One Love and support the Marley, και ήταν καλεσμένοι της Paramount Pictures, της εταιρείας διανομής.

Αυτό πυροδότησε φόβους ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα μπορούσαν να γίνουν «Royals for hire», με τους μυημένους να λένε ότι ίσως είναι στα σκαριά μια συμφωνία μεταξύ της Paramount και του ζευγαριού.

Αν και η περιουσία του ζευγαριού μπορεί να ενισχύθηκε μετά τον θάνατο της βασίλισσας, λόγω των όσων προβλέπονταν στη διαθήκη της, τα έξοδά τους παραμένουν πολλά εξαιτίας του τεράστιου κόστους για τα μέτρα ασφαλείας και του πλούσιου καλιφορνέζικου τρόπου ζωής τους.

Ένας γνώστης της ιστορίας είπε στη The Sun : «Είπαμε, ”γιατί να μην μετακομίσουμε σε ένα μικρότερο σπίτι και να ζήσουμε ήσυχα;” αλλά η απάντηση ήταν ξεκάθαρη – χρειάζονται ασφάλεια».

Τα δαπανηρά μέτρα ασφαλείας του Χάρι και της Μέγκαν

Το ζευγάρι πιστεύεται ότι απασχολεί έναν μεγάλο αριθμό ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας στην έπαυλή τους και συνεργάζεται στενά με τους ειδικούς ασφαλείας TorchStone, χρησιμοποιώντας τον πρώην σωματοφύλακα του Μπαράκ Ομπάμα, Κρίστοφερ Σάντσες, και τον Κρίστοφερ Κίναν, ο οποίος εργαζόταν για τη Χίλαρι Κλίντον.

Ο Πρίγκιπας Χάρι εξακολουθεί να εργάζεται ως Chief Impact Officer στην BetterUp, τη νεοφυή startup για την ψυχική υγεία, αλλά φέρεται να έχει επικριθεί από το προσωπικό της, με έναν εργαζόμενο να ισχυρίζεται ότι η συμβολή του είναι μηδαμινή.

Αυτό το σενάριο έρχεται τη στιγμή που το ζευγάρι χαρακτηρίστηκε «αναίσθητο» αφού πόζαρε με τον πρωθυπουργό της Τζαμάικας Andrew Holness, ακριβώς την ώρα που ο βασιλιάς Κάρολος προετοιμαζόταν για την επέμβαση στον προστάτη και η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναρρώνει στο νοσοκομείο από εγχείρηση στην κοιλιά.

Ενόχληση στο Παλάτι

Σύμφωνα με τους Times , το Μπάκιγχαμ δεν είδε με καλό μάτι την επίσκεψη του Χάρι και της Μέγκαν στην Τζαμάικα αυτή την εβδομάδα ως προσκεκλημένοι του Μπράιαν Ρόμπινς, διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, τόσο για πολιτικούς όσο και για προσωπικούς λόγους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, μια καλά πληροφορημένη πηγή είπε ότι το ταξίδι ήταν «δεν ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από το Λονδίνο», ενώ μια άλλη είπε ότι η επίσκεψη ήταν «άστοχη».

Μια πηγή κοντά στον βασιλιά Κάρολο φέρεται να υποστήριξε ότι ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί να αποδέχτηκε την πρόσκληση επειδή αγνοεί τις οικογενειακές ή πολιτικές ευαισθησίες που μπορεί να κρύβει μια φωτογραφία με τον πρωθυπουργό της Τζαμάικας.

Πιστεύεται ότι ο Χάρι και η Μέγκαν μεταφέρθηκαν στο νησί με ιδιωτικό τζετ χάρη στην Paramount Pictures, την εταιρεία παραγωγής που βρίσκεται πίσω από τη νέα ταινία, με το ζευγάρι να κάνει μια εμφάνιση- έκπληξη στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας της βιογραφικής ταινίας.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα παραπάνω. Η MailOnline επικοινώνησε με το ίδρυμα του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, Archewell για σχόλια.

Το ζευγάρι πόζαρε με τον Holness, ο οποίος είχε φιλοξενήσει τον Γουίλιαμ και την Κέιτ το 2022 κατά τη διάρκεια μιας επίσημης επίσκεψης στην Καραϊβική.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχαν συνάντηση με την Holness και σε μια άβολη στιγμή ο αντιβασιλικός πρωθυπουργός της Τζαμάικας τους είπε ότι η χώρα του «προχωράει». Ο Γουίλιαμ έσφιξε τα χείλη του και συμφώνησε. Ο βασιλιάς Κάρολος είναι επί του παρόντος αρχηγός του κράτους της Τζαμάικα που παραμένει στην Κοινοπολιτεία.

Η διαδικασία διακοπής των δεσμών με τη βρετανική μοναρχία βρίσκεται σε εξέλιξη, ακολουθώντας τα βήματα μιας άλλης πρώην χώρας της Καραϊβικής, των Μπαρμπάντος.

Όπως και η Τζαμάικα έτσι και ο πρίγκιπας Χάρι επίσης ανακάλεσε τους βασιλικούς τίτλους του και με εντυπωσιακό τρόπο μετακόμισε στις ΗΠΑ στις αρχές του 2020 με τη σύζυγό του Μέγκαν, την οποία παντρεύτηκε το 2018.

Η Μέγκαν και ο Χάρι μένουν τώρα στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, με τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει πολύ λίγα ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που άφησαν τα βασιλικά καθήκοντά τους.