Πρίγκιπας Χάρι: «Έπρεπε να είμαι εδώ» – Τι είπε για την εμφάνιση σε πρεμιέρα ταινίας στην Τζαμάικα ενώ ο Βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζεται για εγχείρηση

«Έπρεπε να είμαι εδώ» δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι για την εμφάνιση του ίδιου και της Μέγκαν Μάρκλ σε πρεμιέρα ταινίας στην Τζαμάικα, όπου πόζαραν δίπλα στον αντιβασιλικό πρωθυπουργό της χώρας, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζεται να υποβληθεί σε εγχείρηση προστάτη και η πριγκίπισσα Κέιτ αναρρώνει στο νοσοκομείο.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ φωτογραφήθηκαν με τον πρωθυπουργό Άντριου Χόλνες στο κόκκινο χαλί αφού ταξίδεψαν από το σπίτι τους αξίας 11 εκατομμυρίων λιρών στην Καλιφόρνια στο Κίνγκστον για τη λαμπερή πρεμιέρα της νέας ταινίας «Bob Marley: One Love».

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πόζαραν επίσης με την Marlene Malahoo Forte, υπουργό Νομικών και Συνταγματικών Υποθέσεων της Τζαμάικα, η οποία πέρυσι πρότεινε ότι η χώρα της Καραϊβικής θα μπορούσε να ανεξαρτητοποιηθεί από τον Βρετανό μονάρχη και να έχει δικό της πρόεδρο το 2024. Είπε επίσης ότι η Τζαμάικα θα μπορούσε σύντομα να “κόψει τους δεσμούς” με τη μοναρχία και ότι το μέλλον του έθνους θα πρέπει να είναι “στα χέρια της Τζαμάικα”.

Meghan Markle and Prince Harry pose with the CEO of Paramount Pictures and Nickelodeon at the 'Bob Marley: One Love' premiere. pic.twitter.com/B80MhhgSw5

— Entertainment Tonight (@etnow) January 24, 2024