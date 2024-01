Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Εμφάνιση – έκπληξη στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του «Bob Marley: One Love» στην Τζαμάικα

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια εμφάνιση έκπληξη στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Bob Marley: One Love» στο Κίνγκστον της Τζαμάικα.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκαν σε καλή διάθεση και φωτογραφήθηκαν πριν παρακολουθήσουν την ταινία. Η Μαρκλ, 42 ετών, εντυπωσίασε με ένα μαύρο φόρεμα με τα μαλλιά της χτενισμένα σε έναν κομψό κότσο.

Ο Χάρι, 39 ετών, φόρεσε ένα μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο χωρίς γραβάτα καθώς το ζευγάρι πόζαρε στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί του Carib Theatre.

Τα βίντεο που εξασφάλισε το Entertainment Tonight απαθανάτισαν το ζευγάρι να κρατά ο ένας το χέρι του άλλου ενώ σταματούσαν για φωτογραφίες με τον Brian Robbins, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Paramount Pictures και Nickelodeon, καθώς και τον πρωθυπουργό της Τζαμάικας Andrew Holness.

Meghan Markle and Prince Harry pose with the CEO of Paramount Pictures and Nickelodeon at the ‘Bob Marley: One Love’ premiere. pic.twitter.com/B80MhhgSw5

