Μάθιου Πέρι: Το αντίο της Αντέλ κατά την διάρκεια συναυλίας της

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Μάθιου Πέρι. Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε από τον κόσμο μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ στη θρυλική σειρά “Τα Φιλαράκια” έφυγε από την ζωή το Σάββατο (28/10) σε ηλικία 54 ετών.

Η Αντέλ απέτισε φόρο τιμής στον σταρ κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Λας Βέγκας το βράδυ του Σαββάτου. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη σκηνή λίγο αφού έγινε γνωστός ο θάνατος του Πέρι και διέκοψε την παράστασή της στο Colosseum στο Caesars Palace για να μιλήσει για τον ηθοποιό, τον οποίο περιέγραψε ως «πιθανώς τον καλύτερο κωμικό χαρακτήρα όλων των εποχών».

«Είναι πάντα τόσο συγκλονιστικό, ειδικά για κάποιον που σε έκανε να γελάς και που έφερε τόση χαρά στη ζωή σου και τον οποίο δεν γνωρίζεις. Αυτό είναι που μου φαίνεται τόσο παράξενο, δεν τον γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Υπάρχει κάτι, νιώθεις τόσο λυπημένος γι’ αυτό, ειδικά επειδή δεν ξέρεις απαραίτητα τι συνέβαινε», είπε στο κοινό.

«Θα θυμάμαι αυτόν τον χαρακτήρα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είναι ίσως ο καλύτερος κωμικός χαρακτήρας όλων των εποχών» υπογράμμισε για τον ρόλο του Πέρι ως Τσάντλερ στη σειρά “Τα Φιλαράκια”.

Η Αντέλ που πήρε την απόφαση να σταματήσει να πίνει νωρίτερα φέτος, αναφέρθηκε και στα θέματα που είχε ο ηθοποιός με το αλκοόλ και τα οπιοειδή: «Ήταν τόσο ειλικρινής για τις μάχες του με τον εθισμό και για τη νηφαλιότητα. Κάτι που θεωρώ απίστευτα γενναίο. Ήθελα απλά να πω πόσο πολύ αγαπώ αυτό που έκανε για εμάς. Ειδικότερα αυτό που έκανε για εμένα. Ήταν ένας από τους καλύτερους κωμικούς και ελπίζω τώρα να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Adele paused her Vegas show to pay tribute to Matthew Perry on Saturday night.

Around Hollywood, Selma Blair, Mira Sorvino and more posted tributes to the “Friends” star on social media. Here’s what they had to say: https://t.co/A8aRhRLKZ0#SNL #Friends #ChandlerBing pic.twitter.com/Zv89QAQAdR

— Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023