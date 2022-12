Ματ Ντέιμον: Η αποκαλυπτική ιστορία για τον Τζορτζ Κλούνεϊ – BINTEO

Μια γεύση από τις δικές του φάρσες έδωσε ο Ματ Ντέιμον στον πλακατζή Τζορτζ Κλούνεϊ, όταν ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για τον αγαπημένο φίλο και συμπρωταγωνιστή του, στη διάρκεια της τελετής στο Κέντρο Kennedy, όπου τιμήθηκε ο Χολιγουντιανός σταρ.

Ο Ματ Ντέιμον μοιράστηκε με τους παριστάμενους μία αποκαλυπτική ιστορία για τον Τζορτζ Κλούνεϊ προσφέροντας μία κάπως ασυνήθιστη ομιλία, που μας θυμίζει ακριβώς το πόσο διατεθειμένος είναι ο πλακατζής του Χόλιγουντ να το τραβήξει για να προκαλέσει το γέλιο.

Σε ένα teaser από την τελετή του 45th Annual Kennedy Center Honors, που θα προβληθεί στις ΗΠΑ στις 28 Δεκεμβρίου από το CBS, βλέπουμε τον Ματ Ντέιμον να τιμά τον φίλο του στην ομιλία του. «Έχει ειπωθεί ότι ο φίλος μου George Clooney είναι ο τελευταίος από τους αληθινούς αστέρες του κινηματογράφου» σημειώνει ο Ματ Ντέιμον για τον συμπρωταγωνιστή του.

«Οπότε άρχισα να σκέφτομαι τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Φυσικά, αρκετοί προηγούμενοι τιμηθέντες από το Κέντρο Kennedy ήταν σίγουρα αστέρες του κινηματογράφου με αυτήν την κλασική έννοια. Ηθοποιοί με κλάση, που ήταν και εκλεπτυσμένοι – Κάρι Γκραντ, Χένρι Φόντα, Πωλ Νιούμαν, Γκρέγκορι Πεκ» πρόσθεσε ο Ματ Ντέιμον για να συνεχίσει: «Και μετά σκέφτομαι τον Τζορτζ, έναν άνδρα που τα έκανε στο κουτί απορριμμάτων της γατούλας του Ρίτσαρντ Κάιντ για πλάκα. Έναν άνδρα που κάποτε έκλεψε το χαρτί αλληλογραφίας του Μπιλ Κλίντον κι έγραψε ψεύτικα σημειώματα σε ηθοποιούς, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος απόλαυσε τις ταινίες τους» αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Matt Damon recalls funny prankster stories about friend George Clooney as he's being honored as the last true movie star at the Kennedy Center Honors 2022. Watch! pic.twitter.com/S2iHp7LGFi

— E! Australia & NZ (@EOnlineAU) December 16, 2022