Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το μήνυμα του Σάκη Κατσούλη για τον θάνατο της γιαγιάς της

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και η οικογένειά της, μετά τον θάνατο της γιαγιάς της. Η αγαπημένη influencer και επιχειρηματίας, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το Survivor, έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση μέσα από μία πολύ συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram προφίλ της, το βράδυ της Τρίτης (27/5).

Ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι σε σχέση με την Μαριαλένα Ρουμελιώτη, θέλησε να εκφράσει και δημόσια την λύπη του για την απώλεια της γιαγιάς της αγαπημένης του, αλλά και την στήριξή του προς την influencer, αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτησή της.

Συγκεκριμένα, ο νικητής των Survivor 2021 και 2023 χρησιμοποίησε τρία emojis, ένα δακρυσμένο προσωπάκι, δύο χέρια που προσεύχονται και μία λευκή καρδιά.

Στο συγκινητικό Instagram post της, με το οποίο γνωστοποίησε τον θάνατο της γιαγιάς της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε: «Χρειάστηκα λίγες μέρες σιωπής… Έφυγε η βασίλισσά μου. Και το μόνο που ήθελα ήταν να μείνω κοντά της… Να κρατήσω χώρο για εκείνη, για την οικογένειά μου, για εμένα.

Δεν ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω ή να δείξω κάτι. Ήθελα απλώς να είμαι. Και είμαι ακόμα εδώ… Ίδια — αλλά κάπως διαφορετική. Λίγο πιο άδεια, και ταυτόχρονα λίγο πιο γεμάτη.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα, το ενδιαφέρον και την αγάπη σας αυτές τις μέρες. Επιστρέφω σιγά σιγά… Με ό,τι πιο αληθινό έχει μείνει μέσα μου. “How rare and beautiful it is to even exist”. Για σένα, γιαγιά μου. Πάντα. Σ’ αγαπώ. 1 εβδομάδα μακριά…».