Κρις Τζένερ: Το βίντεο που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων – «Αυτό δεν είναι το πρόσωπό της»

Οι Καρντάσιανς είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες οικογένειες παγκοσμίως. Η Κρις Τζένερ και οι κόρες της Κόρτνεϊ, Κιμ, Κλόε, Κένταλ και Κάιλι κατάφεραν να αποκτήσουν δισεκατομμύρια, μέσω του ριάλιτι τους, που ξεκίνησαν το 2007, στο οποίο και παρουσιάζουν τις ζωές τους. Πλέον έχουν επιχειρήσεις που αξίζουν εκατομμύρια και είναι από τις πιο ισχυρές οικογένειες στην Αμερική.

Εκτός όμως από την φήμη, τα λεφτά και τους φανς, έχουν δεχθεί πολλές φορές αρνητική κριτική. Ένας από τους λόγους που ο κόσμος τις κρίνει είναι εξαιτίας των πλαστικών επεμβάσεων που έχουν κάνει, καθώς και για τα φίλτρα που χρησιμοποιούν σε φωτογραφίες και βίντεό τους. Μέρος των σχολίων τις κατηγορεί ευθέως πως προωθούν πρότυπα που βλάπτουν την κοινωνία και πιο συγκεκριμένα τις γυναίκες, για το δικό τους όφελος.

Τώρα, σύμφωνα με το Page Six, η μητέρα και αρχηγός της οικογένειας, Κρις Τζένερ, βρίσκεται στο επίκεντρο, εξαιτίας ενός δικού της βίντεο, στο οποίο φαίνεται ανανεωμένη, με πολλούς να μιλούν για υπερβολική χρήση των φίλτρων.

Fans freaked out by Kris Jenner’s ‘ridiculous’ appearance in heavily filtered video: ‘Looks like AI’ https://t.co/cRdOFpkGyT pic.twitter.com/4XqVogHd80

— Page Six (@PageSix) August 29, 2023