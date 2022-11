Jennifer Lopez: Νέο άλμπουμ έπειτα από οκτώ χρόνια

Αφού αναστάτωσε πρόσφατα το Instagram και τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, βάζοντας μαύρο και κατεβάζοντας όλες τις προηγούμενες αναρτήσεις, η Jennifer Lopez ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της μεγάλου δίσκου, που θα είναι εμφανώς επηρεασμένος και αφιερωμένος στον σύζυγό της Ben Affleck.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Θα έχει τον τίτλο «This Is Me… Now» και φρόντισε να τον ανακοινώσει με αυτόν τον απρόσμενο τρόπο, αναστατώνοντας τα 227 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, στην επέτειο των 20 χρόνων, που έχουν περάσει από το άλμπουμ της «This Is Me… Then», το οποίο ήταν σαφώς επηρεασμένο από την παλιά της σχέση με τον Affleck και από το οποίο είχε ξεπεταχτεί η μεγάλη επιτυχία της «Jenny from the Block».

Να σημειωθεί ότι το νέο project η τραγουδίστρια το αποκαλεί «Μουσική Εμπειρία». Οι υπεύθυνοι των δημοσίων σχέσεων της, υποστηρίζουν ότι αυτή η δουλειά θα την περάσει σε μία νέα εποχή από μουσικής άποψης, η οποία θα είναι ένα χρονικό του συναισθηματικού, πνευματικού και ψυχολογικού ταξιδιού, που έκανε τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ανακοινώθηκε η λίστα με τα 13 τραγούδια που θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2023. Στην νέα λίστα θα υπάρχει και πάλι ένα τραγούδι με τίτλο «Dear Ben Pt. II», όπως υπήρχε το «Dear Ben» στον παλιό δίσκο. Είναι σαφής η σύνδεση. Επίσης στη λίστα των τραγουδιών θα υπάρχει και το «Midnight Trip To Vegas» αφιερωμένο στον γάμο τους στο Las Vegas τον περασμένο Ιούλιο.

Η «JLo» είχε δηλώσει στο περιοδικό Vogue ότι το νέο άλμπουμ θα συμπληρώσει την εικόνα για το ποια είναι η ίδια ως άτομο και ως καλλιτέχνης. Και συμπλήρωσε: «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ξέρουν πράγματα για όσα μου συνέβησαν στα προηγούμενα χρόνια και για τους άντρες με τους οποίους ήμουν μαζί. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ιδέα και πολλές φορές είναι τόσο λάθος! Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου, που έκρυβε μία πλευρά του εαυτού μου από όλους. Και τώρα νιώθω ότι βρίσκομαι σε μία φάση της ζωής μου, που μπορώ να πω κάτι για αυτά».

Πριν όμως κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος, η Jennifer Lopez θα βγει στον κινηματογράφο με την επερχόμενη κομεντί «Shotgun Wedding», όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Josh Duhamel και η οποία θα κάνει την πρεμιέρα της στις 27 Ιανουαρίου.