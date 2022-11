Συνάντηση Μητσοτάκη με βασιλιά Κάρολο: Η ανάρτηση της βασιλικής οικογένειας στο Twitter

Μία φωτογραφία από την συνάντηση που είχαν ο βασιλιάς Κάρολος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο κάστρο του Ουίνδσορ, δημοσίευσε ο λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο twitter.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο βασιλιάς Κάρολος να υποδέχεται τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

«Σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Βασιλιά στο Κάστρο του Ουίνδσορ», αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε η βασιλική οικογένεια.

Την εν λόγω ανάρτηση έκανε retweet και ο πρωθυπουργός στον λογαριασμό του.

This afternoon, the Prime Minister of Greece, Mr. Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis visited The King at Windsor Castle. pic.twitter.com/QfLkiYskRA

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 28, 2022