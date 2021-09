Ιωάννα Τούνη: Ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο Just the 2 of Us – ΒΙΝΤΕΟ

H Ιωάννα Τούνη επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων ημερών και ανακοίνωσε επίσημα τη συμμετοχή της στο σόου του Νίκου Κοκλώνη, Just the 2 of Us.

Η γνωστή influencer βρίσκεται την τελευταία εβδομάδα στην Αθήνας, και μαζί με τον αγαπημένο της Δημήτρη Αλεξάνδρου προετοιμάζονται για την μεγάλη πρεμιέρα του J2OU.

H εταιρεία παραγωγής του Just the 2 of Us και ο ALPHA δεν επέτρεπαν στην Ιωάννα Τούνη να πει επίσημα ότι θα συμμετέχει στο σόου.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, μετά από συνομιλία που είχε με τον Νίκο Κοκλώνη, μπορεί πλέον να ανακοινώσει ότι θα είναι στο J2OU.

Με stories στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη έδωσε τηλεοπτικό ραντεβού με τους followers της, για το Σάββατο το βράδυ, στις 8, στον ALPHA.