Just the 2 of Us: Το απολαυστικό trailer με πρωταγωνιστή τον Κοκλώνη που θα δεις και θα κολλήσεις

Μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα του λαμπερού show «Just The 2 Of Us».

Μουσική, τραγούδι και χορός. Λάμψη, φώτα και ρυθμός. Κέφι, διασκέδαση και ενθουσιασμός.

Συντονιστείτε γιατί αρχίζει το….πάρτι! Γιατί κάθε επεισόδιο του «Just the 2 of Us» είναι ένα μεγάλο, ανατρεπτικό πάρτι, για όλους.

Στο trailer του λαμπερού και φαντασμαγορικού σόου, με βασικά συστατικά το χιούμορ και την ανεβασμένη διάθεση, ο παρουσιαστής του Νίκος Κοκλώνης, δίνει τον δικό του, μοναδικό τόνο -και λέει …κυριολεκτικά …. κι ένα τραγούδι!

Η κριτική επιτροπή, οι, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής ξεφαντώνουν στο πάρτι. Στο τέλος όμως της ξέφρενης βραδιάς, που τους βρίσκει όλους χαρούμενους κι εξαντλημένους, ο ακούραστος Νίκος Κοκλώνης τους επιφυλάσσει μία … έκπληξη, “ερμηνεύοντας” μόνο για κείνους.

Η επιτροπή όμως έχει προνοήσει … και του κάνει …. κριτική για το τραγούδι του με τον ιδιαίτερό και ελαφρώς καυστικό της τρόπο!