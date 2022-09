Η υποστήριξη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στην μουσική ήταν διαχρονική

Καθ’ όλη την διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ υπήρξε γενναιόδωρη προστάτιδα της κλασικής μουσικής και των τεχνών.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η συμμετοχή της στην μουσική ζωή του έθνους αντικατοπτρίστηκε στις θέσεις που διόριζε, στις μουσικές τιμητικές διακρίσεις που απένειμε τακτικά, στην αιγίδα της μουσικής και μουσικών ιδρυμάτων και στην συστηματική συμμετοχή της σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις κλασικής μουσικής.

Ίσως δεν είναι πολύ γνωστό το γεγονός ότι η βασίλισσα είχε δύο πτυχία στην μουσική, που της απονεμήθηκαν πριν ανέλθει στο θρόνο. Ένα Bachelor of Music (BMus) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και ένα Doctor of Music (DMus) από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας.

Από κάποιες συζητήσεις που είχαν γίνει σε επίσημο δείπνο, είχε εξαχθεί το συμπέρασμα ότι στην βασίλισσα άρεσαν οι ΑΒΒΑ και συγκεκριμένα το τραγούδι τους “Dancing Queen”. Χωρίς να σημαίνει ότι η πληροφορία αυτή είναι λανθασμένη, η ίδια η Ελισάβετ αποκάλυψε στα 90α γενέθλιά της, ποιό είναι το αγαπημένο της Top-10, δηλαδή τα δέκα αγαπημένα της κομμάτια. Η λίστα που έδωσε η ίδια είναι η εξής:

Howard Keel – ‘Oklahoma!’

Dolores Gray and Bill Johnson – ‘Anything You Can Do (Annie Get Your Gun)’

Gary Barlow and the Commonwealth Band featuring the Military Wives – ‘Sing’

Fred Astaire – ‘Cheek to Cheek’

Vera Lynn – ‘The White Cliffs Of Dover’

George Formby – ‘Leaning on a Lamp-post’

Praise, My Soul, The King Of Heaven (hymn)

The Lord is My Shepherd (hymn)

Lester Lanin Medley

Regimental March Milanollο

H ξαδέλφη της Lady Elizabeth Anson είχε δηλώσει κάποτε ότι η βασίλισσα είναι φανταστική χορεύτρια, ότι ήξερε να κρατάει τον ρυθμό.

Είναι πολλοί οι οργανισμοί και οι χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που ιδρύθηκαν στην βασιλεία της Ελισάβετ σε ολόκληρο τον κόσμο και στα οποία ήταν προστάτις. Περίπου 600 σε αριθμό. Ανάμεσα σε αυτά είναι το Queen Elizabeth Hall στο Southbank του Λονδίνου, καθώς και το Royal Festival Hall, που όταν άνοιξε ήταν ακόμα πριγκίπισσα. Άλλοι βασιλικοί φορείς πολύ σημαντικοί για την ενδυνάμωση της μουσικής κουλτούρας, που είναι προφανής στην Βρετανία, είναι μεταξύ άλλων οι: Help Musicians UK, National Brass Band Championships of Great Britain, London Symphony Orchestra, Royal Academy of Music, Royal Choral Society, Southbank Center, το Associated Board of the Royal Schools of Music και η εξειδικευμένη Piobaireachd Society, η οποία ενθαρρύνει την μελέτη και την αναπαραγωγή της κλασικής μουσικής στη γκάιντα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ παρακολουθούσε τακτικά εκδηλώσεις και φεστιβάλ, για να τα ανοίξει ή ως επίτιμη καλεσμένη.

Το 1938, η πριγκίπισσα Ελισάβετ και η αδελφή της Πριγκίπισσα Μαργαρίτα παρακολούθησαν το Εθνικό Φεστιβάλ των Σχολικών Μουσικών Φεστιβάλ της Αγγλίας στο Royal Albert Hall με την μητέρα τους Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο βρετανικός στρατός, δηλαδή οι Ένοπλες Δυνάμεις της Αυτού Μεγαλειότητας, έχει πολλές μπάντες και ορχήστρες σε κάθε τμήμα του, στον Βρετανικό Στρατό, την Βασιλική Αεροπορία, τους Βασιλικούς Πεζοναύτες και το Βασιλικό Ναυτικό, συμπεριλαμβανομένης της Μπάντας των Φρουρών των Γρεναδιέρων, την Band of the Household Cavalry και διάφορες ορχήστρες για τελετουργικές περιστάσεις και βασιλικές εκδηλώσεις, όπως η Ορχήστρα Εγχόρδων της Κόμισσας του Γουέσεξ και η Ορχήστρα Salon Royal Air Force .

Τα βρετανικά στρατιωτικά συγκροτήματα και ορχήστρες παρέχουν δουλειά σε εκατοντάδες εργαζόμενους μουσικούς και χωρίς τις περιστάσεις που διατηρεί η Βασιλική Οικογένεια, πολλές από αυτές τις δουλειές σίγουρα δεν θα υπήρχαν.

Επίσης υπάρχουν πολλά αξιόλογα μουσικά όργανα και αντικείμενα στην Βασιλική Συλλογή. Ανάμεσά τους το φλάουτο πορσελάνης Meissen του George III και το Basse de Violon του Dragonetti. Καθώς και το χρυσό πιάνο με ουρά που έκλεψε την παράσταση κατά την διάρκεια της ομιλίας της Βασίλισσας το 2018.

