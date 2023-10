Η Μέγκι Ντρίο «στάζει φαρμάκι» για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Βλέπω ότι όλα τα πρότζεκτ της είναι αποτυχία»

Στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε δηλώσεις η Μέγκι Ντρίο. Το μοντέλο μίλησε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, την παρουσία της Σοφίας Χατζηπαντελή στο “My Style Rocks” και την πρόταση που δέχθηκε για να συμμετάσχει στο “I am a celebrity get me out of here”.

«Συμφωνώ με τον Περικλή Κονδυλάτο που δεν θεωρεί την Ηλιάνα Παπαγεωργίου διεθνές μοντέλο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θεωρείται παρουσιάστρια στην ελληνική τηλεόραση. Δεν μου αρέσει καθόλου ως παρουσιάστρια. Βλέπω ότι όλα τα πρότζεκτ της είναι αποτυχία. Ό,τι πιάνει δεν πάει καλά» είπε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Μιλώντας για την Σοφία Χατζηπαντελή, εξήγησε πως: «Η Σοφία Χατζηπαντελή τα πάει πολύ καλύτερα. Ακόμα κι εγώ που πέρυσι δεν έβλεπα “My Style Rocks”, ένα επεισόδιο το είδα. Καλά κάνει και συγκρούεται με την κριτική επιτροπή, πως θα φανεί η άποψή της; Τηλεόραση κάνει, για τηλεόραση κάνει».

«Δεν ξέρω γιατί δεν με είδατε φέτος στην τηλεόραση, ρωτήστε τις παραγωγές. Δέχτηκα πρόταση για το “I am celebrity get me out of here”, αλλά δεν πήγα γιατί θα έφευγα σε μία μέρα. Δεν θα μιλήσω για τα ποσά, αλλά τα λεφτά ήταν καλά» ανέφερε.