Η Μέγκαν Μαρκλ προγραμματίζει ακόμα το «come back στο Χόλιγουντ»

Η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να έχει ακόμα το βλέμμα της στα λαμπερά φώτα του Τίνσελταουν. Το κεφάλαιο Χόλιγουντ δεν έχει τελειώσει για εκείνη, άλλωστε είναι σαφές πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο και στα πρωτοσέλιδα.

«Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ ήταν απασχολημένοι με τα Invictus Games πρόσφατα, αλλά η Μέγκαν εξακολουθεί να σχεδιάζει το come back της στο Χόλιγουντ», είπε μια πηγή στο Us Weekly την Πέμπτη.

«Η Μέγκαν έχει μια νέα ομάδα γύρω της και έχουν σχεδιάσει στρατηγική για το ποια μέσα θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο» σημειώνεται.

Η 42χρονη πρώην σταρ του “Suits” υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο WME τον Απρίλιο. Οι φήμες για μια μεγάλη επιστροφή στο Χόλιγουντ κυκλοφορούν έκτοτε.

«Η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών της εγχειρημάτων σε πολλές πτυχές του πρακτορείου και του ευρύτερου οικοσυστήματος του, συμπεριλαμβανομένης της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής, των εταιρικών σχέσεων και άλλων», ανέφερε η υπηρεσία στο Twitter εκείνη την εποχή .

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq — WME (@WME) April 27, 2023

Η πηγή πληροφοριών του US Weekly πρόσθεσε την Πέμπτη ότι το πρώην μοντέλο στο “Deal or No Deal” θέλει ό,τι κάνει στη συνέχεια “να έχει τις ρίζες του στην ανταπόδοση” και τη “φιλανθρωπία” και έχει συνομιλίες με σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ και οίκους μόδας.

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει υποστεί μια σειρά από επαγγελματικές αναποδιές, καθώς φέρεται να έχασε από ένα τριετές συμβόλαιο 20 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Dior τον Ιούλιο.

Η αποτυχημένη συνεργασία του ζευγαριού 20 εκατομμυρίων δολαρίων με το Spotify νωρίτερα φέτος εξακολουθεί να είναι τα πρωτοσέλιδα, με τον CEO Daniel Ek να παραδέχεται πρόσφατα ότι οι καταναλωτές απλά δεν εντυπωσιάστηκαν με το προϊόν που παρέδωσαν ο Χάρι και η Μέγκαν.

Ωστόσο, μια συμφωνία παραγωγής 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix, που λέγεται ότι ήταν “σε λεπτό πάγο” μόλις πριν από μήνες, φαίνεται να συνεχίζεται, με το ζευγάρι να αγοράζει τα δικαιώματα παραγωγής της κινηματογραφικής εκδοχής του μπεστ σέλερ μυθιστορήματος της Carley Fortune, «Meet Me at the Lake».

Ωστόσο, μια συμφωνία παραγωγής υψηλού προφίλ δεν φαίνεται να είναι αρκετή για τη φιλόδοξη Μαρκλ.