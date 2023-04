Η Μέγκαν Μαρκλ άλλαξε… πίστα – Η νέα συνεργασία με πρακτορείο του Χόλιγουντ

Η Μέγκαν Μαρκλ υπέγραψε με το William Morris Endeavor (WME), το πρακτορείο ταλέντων του Χόλιγουντ, που μπορεί να υπερηφανεύεται για πελάτες όπως ο Dwayne ‘The Rock’ Johnson, η σταρ του τένις Serena Williams και μια σειρά από άλλα πρωτοκλασάτα ονόματα.

Τρία χρόνια αφότου η ίδια και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι έκαναν ένα βήμα πίσω από τα καθήκοντά τους ως ανώτερα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, η μαμά του Άρτσι και της Λίλιμπετ επιστρέφει στη βιομηχανία του θεάματος.

Η υποκριτική δεν θα είναι μια περιοχή εστίασης για εκείνη, αναφέρει το Variety, παρά το ιστορικό της στην οθόνη. Πριν από τον γάμο της, η Μέγκαν Μαρκλ πρωταγωνίστησε ως Rachel Zane στη δημοφιλή σειρά “Suits” και εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες.

Το παγκόσμιο πρακτορείο ψυχαγωγίας ανακοίνωσε τα νέα την Πέμπτη μέσω Twitter , δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο της Δούκισσας του Sussex. «Έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε ότι το WME εκπροσωπεί πλέον την Μέγκαν, τη Δούκισσα του Σάσεξ σε όλους τους τομείς», ανέφερε το tweet του πρακτορείου.

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq

— WME (@WME) April 27, 2023