Ο Ζουλιέν Ντασέν επιστρέφει στη δεύτερη πατρίδα του τον Απρίλιο για να δώσει μια μοναδική μουσική παράσταση με τα τραγούδια του Τζο Ντασέν στο θέατρο «Παλλάς».

Στη ΝΙΚΗ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O διεθνούς φήμης δημιουργός και σολίστ του πιάνου, Στέφανος Κορκολής, θα τιμήσει τον Ντασέν με ένα μουσικό καλωσόρισμα.

Ο Ζ. Ντασέν μιλά στη Realnews για τις παραστάσεις -που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Απριλίου- στις οποίες θα αφηγηθεί την ιστορία του πατέρα του μέσα από τα τραγούδια του που σηματοδότησαν όλη την παριζιάνικη ατμόσφαιρα του τέλους του προηγούμενου αιώνα.

Θυμάται τα καλοκαίρια του με τη Μελίνα Μερκούρη και αναπολεί εκείνες τις στιγμές.

Την Ελλάδα τη νιώθει σπίτι του, λατρεύει να λέει «καλημέρα» και αποκαλύπτει ότι οφείλει την ύπαρξή του στην αγάπη των γονιών του για την Ελλάδα.

Πρώτη φορά έρχεστε στην Ελλάδα για συναυλία. Πώς νιώθετε που τραγουδάτε στη χώρα που αγαπούσαν ο παππούς σας και ο πατέρας σας;

Πρώτα απ’ όλα, είναι τιμή μου να παίζω σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Όταν τον επισκέφθηκα, μου θύμισε τις σκηνές των θεάτρων «Olympia» και «Grand Rex» στο Παρίσι, όπου είχα ήδη τη χαρά να παίξω. Φαντάζομαι ότι ο παππούς μου, ο Ζιλ Ντασέν, θα ήταν πολύ υπερήφανος αν έβλεπε τον εγγονό του να παίζει στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της χώρας που του έδωσε τόσα πολλά: αγάπη και ένα πραγματικό καταφύγιο ειρήνης. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο πατέρας μου θα ήθελε να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά ο ίδιος έπρεπε να αντιμετωπίσει την απροθυμία του πατέρα του, την οποία περιγράφω στο βιβλίο που μόλις έγραψα, «Once upon a time, we two, my father Joe Dassin» (εκδόσεις L’ Archipel). Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχω τρακ που θα παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό που μου είναι τόσο αγαπητό, γιατί, όπως και ο παππούς μου και ο πατέρας μου, έτσι και εγώ έχω… προσβληθεί από τον ιό της Ελλάδας. Από την παιδική μου ηλικία, η χώρα σας ήταν το καταφύγιό μου. Σήμερα, έρχομαι εδώ για να παίξω και είναι μια βαριά ευθύνη που ελπίζω να ανταποκριθώ.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της συναυλίας;

Επέλεξα να προσφέρω μόνο τραγούδια που ερμήνευσε ο Τζο Ντασέν, με εξαίρεση ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη, αλλά προτιμώ να μην το συζητήσω πολύ, πρέπει να παραμείνει μια μικρή έκπληξη για το κοινό. Τα τραγούδια του πατέρα μου είναι σαν οικογενειακές συνταγές που περνούν από πατέρα σε γιο. Αυτή τη φορά, θα είμαι στην… κουζίνα μαγειρεύοντας αυτές τις εκδόσεις για εσάς, στις οποίες προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε όλα όσα έκαναν τις αρχικές εκδόσεις τόσο μαγικές, προσθέτοντας παράλληλα τη δική μου προσωπική πινελιά. Το κοινό γνωρίζει όλα αυτά τα τραγούδια και ελπίζω να τραγουδάμε όλοι μαζί, όπως κάνουμε σε όλο τον κόσμο.

Τι θα θέλατε να πείτε στους Έλληνες με αυτή τη συναυλία;

Θα ήθελα να τους πω ότι χαίρομαι πολύ που έρχομαι να τραγουδήσω για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα που είναι λίγο δική μου, γιατί από μικρός έχω περάσει όλα μου τα καλοκαίρια σε αυτή. Ελπίζω να έρθετε πολλοί για να μοιραστούμε μαζί αυτή τη μεγάλη γιορτή του τραγουδιού. Ξέρω πόσο αγαπά ο ελληνικός λαός να κάνει πάρτι. Έχω παρακολουθήσει πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και ξέρω πόσο υπέροχο είναι το ελληνικό κοινό. Θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά, μια πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα και τους μουσικούς μου που θα φτάσουν απευθείας από τη Γαλλία. Μετά την Αθήνα, θα παρουσιάσω αυτή την παράσταση στον Καναδά και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι σήμαινε ο πατέρας σας για εσάς;

Έχω την εικόνα ενός πολύ εργατικού ανθρώπου, που έδωσε σώμα και ψυχή για να σέβεται το κοινό του και που πάντα διάλεγε όλα τα τραγούδια του με προσοχή. Ήταν ένας διανοούμενος που αποφάσισε να κάνει λαϊκή μουσική και για εκείνον, αυτό δεν ήταν μικρό! Όσο για εμένα, μου αρέσει αυτή η λαϊκή έκφραση: η μουσική είναι εκεί για να μας φέρει κοντά, το τραγούδι για να μας επαναφέρει στα πιο όμορφα συναισθήματα. Ελπίζω να είναι υπερήφανος για τον γιο του, υπερήφανος που ακολουθώ τα βήματά του και χαρούμενος που αυτή η μετάδοση έγινε πέρα από τον θάνατο. Ο πατέρας μου, μέσα από μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων του, παραμένει ένα πρότυπο που δεν επεδίωξα ποτέ να μιμηθώ, αλλά μου δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω. Αυτόν της δουλειάς, του σεβασμού προς τους άλλους. Τις πανανθρώπινες αξίες που μοιράζονται οι περισσότεροι.

Δεν θα μπορούσα να μη ρωτήσω για τον παππού σας, τον αγαπημένο μας Ζιλ Ντασέν… Τι αγαπούσε περισσότερο από την Ελλάδα;

Ο Ζιλ αγαπούσε πρώτα απ’ όλα τη Μελίνα, ήταν η αγάπη της ζωής του, ένα δεμένο ζευγάρι που έμοιαζε φτιαγμένος ο ένας για τον άλλον. Μοιράζονταν το ίδιο χιούμορ, την ίδια αυστηρότητα στη ζωή. Είχαν απίστευτη εσωτερική δύναμη και η αγάπη τους εμπεριείχε πρώτα την καλλιτεχνική τους έκφραση και μετά την οικογένειά τους, που ήταν τόσο σημαντική γι’ αυτούς.

Μελίνα Μερκούρη… Τι θυμάστε περισσότερο από εκείνη;

Περνούσα κάθε καλοκαίρι της παιδικής μου ηλικίας στο Epidor της Ισπανίας με τη Μελίνα και τον παππού μου. Ήταν μια καταπληκτική… γιαγιά. Ήταν τόσο αστεία, τόσο δραστήρια. Μεταξύ εκείνης και της μητέρας μου υπήρχε αμοιβαία αγάπη. Η Μελίνα ήταν μια γυναίκα πολύ δυνατή και πολύ αγαπητή. Νομίζω ότι της άρεσε να κάνει babysitting και ότι τη διασκέδαζε να με φροντίζει όταν ήμουν μικρός. Γκρίνιαζε μόνο όταν ήθελα να τη φωνάξω «γιαγιά», πρέπει να πίστευε ότι αυτό την έκανε να δείχνει γερασμένη! Ήμουν πολύ τυχερός που μεγάλωσα δίπλα της, αλλά κατάλαβα πολύ αργότερα πόσο σημαντική ήταν η Μελίνα για την Ελλάδα, την καριέρα της και τη διεθνή της φήμη! Για εμένα ήταν η πολύχρωμη γιαγιά μου. Μια γιαγιά που κάθε παιδί πρέπει να ονειρεύεται να αποκτήσει.

Τι λένε στη Γαλλία για τη Μελίνα Μερκούρη;

Νομίζω ότι η Μελίνα ήταν περισσότερο γνωστή ως τραγουδίστρια παρά ως ηθοποιός στη Γαλλία. Η απίστευτη φωνή της αντηχούσε στα τζουκ μποξ των μπαρ σε εργατικές γειτονιές… Πολλοί Γάλλοι νόμιζαν ότι ήταν Γαλλίδα. Δεν είχε προφορά όταν μιλούσε γαλλικά, είχε όμως μια πολύ ιδιαίτερη χροιά.

Τι σας αρέσει περισσότερο στον πολιτισμό της Ελλάδας;

Τι να διαλέξω; Για εμένα η Ελλάδα είναι ο ήλιος, η θάλασσα, τα πιάτα με ελαιόλαδο, η δροσιά της θάλασσας, οι βάρκες που συνδέουν τα νησιά, όπου χαίρομαι πάντα να επιστρέφω. Νομίζω ότι ξέρω την Ελλάδα καλύτερα από τη Γαλλία. Όταν νιώθω κουρασμένος, έρχομαι στην Ελλάδα για να κάνω μια βουτιά αναζωογόνησης. Είναι το ελιξίριο της ζωής μου!

Ποια λέξη θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε την Ελλάδα;

Καλημέρα! Γιατί μια νέα ημέρα στην Ελλάδα είναι πάντα μια όμορφη ημέρα! Το «καλημέρα» λοιπόν, είναι ίσως η αγαπημένη μου λέξη στην ελληνική γλώσσα.

Νιώθετε Έλληνας με κάποιον τρόπο;

Φυσικά! Παρότι έχω διπλή γαλλοαμερικανική υπηκοότητα και τα χαρτιά μου δεν είναι ελληνικά, η καρδιά μου είναι ελληνική! Έτσι, για να παραφράσω το τραγούδι της Μελίνας… Ένα τραγούδι που της έγραψε ο πατέρας μου, Joe Dassin: I am Greek!

Τόσο πολύ σας γοητεύουν η Ελλάδα και οι Έλληνες;

Δεν θα μιλήσω για γοητεία, γιατί θεωρώ ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι λίγο σαν την οικογένειά μου… Δεν μας γοητεύει η οικογένειά μας, πάντα χαιρόμαστε που την ξαναβρίσκουμε. Όπως είπα και πριν, όταν δεν είμαι καλά, πρέπει να έρθω στην Ελλάδα! Πρέπει να είναι αταβιστικό. Ο παππούς μου Τζουλς (ο Τζούλι για εσάς) δεν ένιωσε πουθενά καλύτερα όσο στη χώρα σας, οι γονείς μου σχεδόν συναντήθηκαν χάρη στην αγάπη τους για την Ελλάδα. Μου μετέδωσαν την αγάπη για την πατρίδα αυτή. Μια αγάπη που δεν αμφιταλαντεύτηκε ποτέ. Οι Ντασέν είναι ερωτευμένοι με την Ελλάδα εδώ και τρεις γενιές… Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό θα συνεχιστεί!

Ετοιμάζετε κάποιο νέο project;

Μόλις τελείωσα τη συγγραφή του πρώτου μου βιβλίου με τίτλο «Once upon a time, we two, my father Joe Dassin». Ελπίζω ότι αυτή θα είναι η απόλυτη βιογραφία του Τζο Ντασέν. Μιλώ πολύ για τον παππού μου, για τη Μελίνα, αλλά και για τα παιδικά μου χρόνια και εξηγώ πώς βρέθηκα να παίρνω τη σκυτάλη από τον πατέρα μου, ο οποίος θα παραμείνει αναντικατάστατος καλλιτέχνης. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου στη Γαλλία από τη L’ Archipel και θα διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να είναι διαθέσιμο και σε ελληνική έκδοση. Υπάρχουν όμως, τόσοι πολλοί γαλλόφωνοι ανάμεσά σας που ξέρω ότι πολλοί στην Ελλάδα θα μπορέσουν να διαβάσουν αυτή τη μαρτυρία στην πρωτότυπη γλώσσα της.

Ποιο είναι το όνειρό σας σε αυτή τη φάση;

Πρώτον, η συναυλία στις 25 Απριλίου να έχει πραγματική επιτυχία. Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να επιστρέψω στην Ελλάδα για να κάνω τακτικές εμφανίσεις και για να γίνει αυτό πρέπει να έχει επιτυχία η συναυλία στο θέατρο «Παλλάς». Θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε, αλλά είναι μία από τις προτεραιότητές μου σήμερα. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω το πρόγραμμά μου στη βόρεια Αμερική τον Μάιο και μετά θα επιστρέψω στην Ευρώπη για να μιλήσω για το βιβλίο μου, το οποίο ελπίζω να το ανακαλύψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, γιατί περιέχει πολλά οικογενειακά μυστικά που ενδιαφέρουν όλους όσοι αγαπούν την οικογένεια Ντασέν.

Αν μπορούσατε, τι θα αλλάζατε στον κόσμο;

Θα φρόντιζα να μην αρρωστήσει κανένα παιδί. Η μεγαλύτερη αδικία μού φαίνεται ότι είναι η αρρώστια σε ένα μικρό παιδί που μόλις έχει αρχίσει να ζει. Αν είχα μια μικρή υπερδύναμη, θα εξαφάνιζα όλες τις παιδικές ασθένειες στον κόσμο μας, αλλά είμαι απλώς ερμηνευτής. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορώ να δώσω ευχαρίστηση ερμηνεύοντας τραγούδια. Το κάνω λοιπόν, με όλη μου την ψυχή, ελπίζοντας να μεταδώσω λίγη ευτυχία σε όσους την έχουν ανάγκη.

Δείτε εδώ το δημοσίευμα της Realnews

