Γουίλ Σμιθ – Κρις Ροκ: Πρόταση 30 εκατ. δολ. για να λύσουν τις διαφορές τους στο… ρινγκ

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ τη βραδιά των Όσκαρ σόκαρε και δίχασε τους καλλιτέχνες που έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους είτε στον έναν καλλιτέχνη είτε στον άλλον.

Ο διοργανωτής αγώνων πυγμαχίας Τζέικ Πολ προσέφερε από 15 εκατ. δολάρια στον Γουίλ Σμιθ και τον Κρις Ροκ, συνολικά 30 εκατ. δολάρια για να ανέβουν στο ρινγκ και να… διευθετήσουν τις όποιες διαφορές τους μετά το επικό χαστούκι.

“Έχω 15 εκατ. δολάρια για τον Γουίλ Σμιθ και 15 εκατ. δολάρια για τον Κρις Ροκ. Ας το κάνουμε τον Αύγουστο. Κάποιος να μου δώσει το τηλέφωνο του εκπροσώπου μποξ του Γουίλ Σμιθ όσο το δυνατό το γρηγορότερο” έγραψε ο Πολ, που διευθύνει την εταιρεία Most Valuable Promotions, στο Twitter.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go

Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2

— Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022