Γνωστά τραγούδια και που είναι αφιερωμένα

Είναι πολλά τα ερεθίσματα που κάνουν τους δημιουργούς να πιάσουν την κιθάρα, να κάτσουν στο πιάνο ή να πιάσουν το μολύβι για να γράψουν έναν στίχο. Υπάρχουν πολλές αληθινές ιστορίες, αφορμές και γεγονότα που ενέπνευσαν τους καλλιτέχνες να γράψουν μουσική. Υπάρχουν όμως και γνωστά τραγούδια που έχουν γραφτεί για ορισμένους ανθρώπους και που η πηγή της έμπνευσης έχει επιβεβαιωθεί από τους δημιουργούς.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

Don McLean – “American Pie”

Τραγούδι εμπνευσμένο από το αεροπορικό δυστύχημα της 3ης Φεβρουαρίου 1959, όπου πέθαναν ο Buddy Holly, ο Ritchie Valens και ο Big Bopper.

Alannah Myles – “Black Velvet”

Το κομμάτι αναφέρεται στον Elvis Presley και μία φαντασιακή σκηνή όπου ενώ παίζει μουσική ένα φορητό πικάπ της τότε μάρκας Victrola και συγκεκριμένα ένα τραγούδι του δημοφιλούς τότε Jimmie Rodgers, μία μάνα ονόματι Gladys Presley χόρευε στο μικρό σπίτι τους με ένα παιδί στην αγκαλιά, τον Elvis.

Dexys Midnight Runners – “Geno”

Το “Geno” είναι γραμμένο για έναν Αμερικανό soul τραγουδιστή που άρεσε στο συγκρότημα, τον Geno Washington, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στις ΗΠΑ, αλλά έγινε γνωστός στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έπαιξε με τον Jimi Hendrix και τους Pink Floyd και έβγαλε δύο Top-40 χιτς στη δεκαετία του ’60, το “Water” και το “Michael”.

Neil Young – “My My, Hey Hey (Out Of The Blue)”

Στο γνωστό αυτό τραγούδι του Neil Young υπάρχει μία φράση (“Rock and roll is here to stay”) που ήταν τίτλος τραγουδιού των Danny & the Juniors το 1958, υπάρχει

αναφορά στον θάνατο του Elvis Presley (“The king is gone but he’s not forgotten”) και στον τραγουδιστή των Sex Pistols, Johnny Rotten.

Barry Manilow – “I Write The Songs”

Το κομμάτι γράφτηκε από το μέλος των Beach Boys, Bruce Johnston και υπάρχει η φήμη ότι αναφέρεται στον Brian Wilson, χωρίς όμως αυτή να έχει επιβεβαιωθεί.

Dexys Midnight Runners – “Jackie Wilson Said”

Αυτό το τραγούδι το είχε γράψει ο Van Morrison, ο οποίος είχε ηχογραφήσει την αυθεντική του εκτέλεση το 1972 για το άλμπουμ του “Saint Dominic’s Preview”. Είναι αφιερωμένο στον Jackie Wilson, έναν soul τραγουδιστή από το Detroit που είχε βγάλει τις επιτυχίες “Lonely Teardrops” και “Reet Petite”.

David Bowie – “Lady Stardust”

Το κομμάτι είναι γραμμένο για τον κολλητό φίλο του Bowie, τον αρχηγό και τραγουδιστή του glam rock συγκροτήματος των T-Rex, τον Marc Bolan.

Stevie Wonder – “Master Blaster (Jammin’)”

Στο υπέροχο αυτό τραγούδι ο Stevie Wonder μοιράζεται το κοινό όραμα που είχε με τον Bob Marley για παγκόσμια ειρήνη, για ειρήνη συγκεκριμένα στην Zimbabwe και σε άλλες χώρες του τρίτου κόσμου.

Mike Oldfield – “Moonlight Shadow”

Ο Mike Oldfield έκατσε και έγραψε αυτό το κομμάτι όταν δολοφονήθηκε ο John Lennon.

The Byrds – “Mr. Tambourine Man”

Την θρυλική αυτή σύνθεση, ο Bob Dylan, διέψευσε ότι την έγραψε για τα ναρκωτικά. Διευκρίνησε ότι είναι εμπνευσμένη από τον κιθαρίστα της folk μουσικής Bruce Langhorne, ο οποίος συμμετείχε στις πρώτες ηχογραφήσεις του Dylan.

Commodores – “Nightshift”

Κομμάτι αφιερωμένο στον Marvin Gaye και στον Jackie Wilson, που και οι δύο πέθαναν το 1984.

ABC – “When Smokey Sings”

Αφιερωμένο στον μεγάλο Αμερικανό συνθέτη και τραγουδιστή της soul, τον Smokey Robinson.

