Γκουίνεθ Πάλτροου – Μέγκαν Μαρκλ: Με χιούμορ και μια… πίτα διέλυσαν τις φήμες περί κόντρας – Το βίντεο που ανέβασαν στο Instagram

Με έναν απρόσμενο αλλά απολαυστικό τρόπο, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Μέγκαν Μαρκλ έβαλαν τέλος στις φήμες περί κόντρας μεταξύ τους. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, όπου οι δύο γυναίκες εμφανίζονται μαζί, απέδειξε ότι εικασίες περί κόντρας δεν ευσταθούν.

Η 52χρονη Πάλτροου, ιδρύτρια και CEO της Goop, η οποία συχνά απαντά σε ερωτήσεις θαυμαστών της μέσω stories, αξιοποίησε ξανά την πλατφόρμα του Instagram την Τρίτη 26 Μαρτίου για να απαντήσει σε έναν ακόλουθο που τη ρώτησε για τη σχέση της με τη 43χρονη Δούκισσα του Σάσεξ.

«Καταλαβαίνεις την κόντρα με τη Μέγκαν Μαρκλ που λένε ότι έχετε στα social media;» ρώτησε ένας θαυμαστής.

«Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου, μα καθόλου», απάντησε η Πάλτροου μιλώντας στην κάμερα του κινητού της, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα.

Η πρωταγωνίστρια του «Iron Man» γύρισε τότε προς… κάποιον που καθόταν εκτός πλάνου και ρώτησε: «Το καταλαβαίνεις εσύ αυτό;»

Η κάμερα μετακινήθηκε και αποκάλυψε τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία καθόταν στο ίδιο τραπέζι και απολάμβανε ένα κομμάτι πίτα, δείχνοντας με μια κίνηση πως δεν είχε ιδέα για το θέμα της φημολογούμενης κόντρας.

People were speculating that Gwyneth Paltrow was throwing shade at Meghan Markle in her latest reel.

Gwyneth just posted this in response to the speculation. pic.twitter.com/J6KReC71Vd

