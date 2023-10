Γιώργος Λιανός: Η πρόταση στον… Κασσελάκη για το Survivor

Ο Γιώργος Λιανός αποκαλύπτει στην «Realnews» τα σχέδιά του για θρησκευτικό γάμο με τη σύντροφό του Κωνσταντίνα Καραλέξη, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο πέμπτου παιδιού και μιλά για το «I’m a celebrity… Get me out of here», που θα παρουσιάσει, αλλά και για την… πρόταση στον Στέφανο Κασσελάκη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Λίγο πριν ταξιδέψει στον Αγιο Δομίνικο, ο Γιώργος Λιανός μιλά στη Realnews για τη νέα τηλεοπτική πρόκληση, το «I’m a celebrity… get me out of here», που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στις 10:00 το βράδυ στον ΣΚΑΪ.

«Είναι ένα διαφορετικό φορμάτ, οπότε αυτό από μόνο του μας ιντριγκάρει. Δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ, είναι κάτι καινούργιο, είναι σαν να γράφονται οι κανόνες από την αρχή. Με ιντριγκάρει το ότι πρέπει να μπω σε έναν διαφορετικό ρόλο, στον οποίο δεν νομίζω να δυσκολευτώ πολύ, γιατί έχει να κάνει καθαρά με χιούμορ και με μια διάθεση απλά να πάμε και να περάσουμε καλά. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, οι σκληρές συνθήκες διαβίωσης του “Survivor”. Είναι φυσικά η επιβίωση στη ζούγκλα, αλλά με μια μορφή camping. Υπάρχουν δύο camps, ένα λίγο καλύτερο και ένα λίγο χειρότερο, και αναλόγως ποια ομάδα θα κερδίζει, θα πηγαίνει να μένει στις πιο καλές συνθήκες. Οι δοκιμασίες είναι κάποια funny games, τα οποία δεν έχουν σχέση με τα αθλήματα του “Survivor”. Κάποιες παίζουν με την υψοφοβία και άλλες είναι πιο αθλητικές, ενώ υπάρχουν και οι δοκιμασίες που έχουν να κάνουν με ζωάκια, τα οποία μπορούμε να πετύχουμε στη ζούγκλα. Όλα αυτά διαδραματίζονται στον Αγιο Δομίνικο, αλλά σε τοποθεσίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το “Survivor”», λέει ο Γ. Λιανός.

«Σίγουρα όσοι έχουν συμφωνήσει έχουν πει το “ναι” με χαρά, γιατί υπάρχει ένα φιλανθρωπικό πρόσωπο πίσω από αυτή την προσπάθεια», ενώ απαντά με χιούμορ στην ερώτηση για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη και για το αν του έκαναν πρόταση: «Το προσπαθήσαμε, αλλά είχε τις εκλογές, οπότε δεν γινόταν (γέλια). Θα βολευτούμε με κάτι άλλο. Ίσως ο Κασσελάκης να έρθει στο “Survivor” από τον Ιανουάριο! Σίγουρα έχει το κορμί, θα αντέξει!» προσθέτει.

Οικογενειακή ζωή

Τα συνεχή ταξίδια στην Καραϊβική επηρεάζουν, όπως είναι φυσικό, την οικογενειακή ζωή του παρουσιαστή. Ο Γ. Λιανός έχει ένα παιδί με τη νυν σύντροφό του Κωνσταντίνα Καραλέξη και ακόμη τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του Ανθή Ανδροτσάκη. Η μικρή του κόρη μόλις πήγε στο νηπιαγωγείο. «Αυτή τη φορά δεν θα με ακολουθήσουν στον Αγιο Δομίνικο», λέει ο Γ. Λιανός, ο οποίος, στην ερώτηση αν θα έκανε πέμπτο παιδί, δεν περιμένει καν την ολοκλήρωση της φράσης για να πει: «Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι! Όχι, όχι, όχι, όχι! Πόσες φορές το είπα; Πιο πολύ και από το ’40 ακούστηκε αυτό! Νομίζω ότι είμαστε αρκετοί. Βγάζουμε ομάδα για βόλεϊ».

Ως μουσικός και τραγουδιστής, αναγνωρίζει ότι τα παιδιά του ακολουθούν τον συρμό και ακούν trap. Ο ίδιος, ωστόσο, παίρνει τα μέτρα του: «Φυσικά και ακούν, όπως όλα τα παιδάκια. Κάπου θα ακούσουν. Δεν τους λέω μη αυτό μη το άλλο. Είναι η τάση της εποχής, οπότε, και να πας κόντρα, θα φαίνεσαι ο χαζός της υπόθεσης. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι, όταν ακούω κάποιον στίχο που με τσιγκλάει για χίλιους δυο λόγους, να τους εξηγώ τι ακριβώς λέει ο ποιητής. Ίσως προσβάλλει μια κοινωνική ομάδα, ίσως είναι προσβλητικό χωρίς λόγο, ίσως είναι ένας επαναστάτης χωρίς αιτία. Να τα ωθήσω και λίγο να δουν και το από πίσω».

Ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Ο γάμος, όμως, είναι στα σχέδιά τους, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος: «Θα παντρευτώ! Όταν γίνει θρησκευτικός γάμος, θα γίνει γιατί απλά το θέλουμε σε δεύτερο χρόνο και με διαφορετικές συνθήκες. Το έχουμε σκεφτεί σε ένα νησάκι για πάρτη μας με τέσσερις-πέντε φίλους, όποτε το νιώσουμε. Δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη κάτι».

«Fame» από το παρελθόν

Το «Fame story», που επιστρέφει μετά από χρόνια, είναι το talent show από όπου ξεκίνησαν όλα για εκείνον. «Μου δημιουργήθηκαν ανάμεικτα συναισθήματα. Τη θυμάμαι όλη αυτή την περίοδο λίγο θολά, ίσως να είχα πάθει κι ένα μικρό εγκεφαλικό, δεν ξέρω (γέλια)», λέει και συμπληρώνει: «Δεν ήταν χώρος που μου ταίριαζε. Είχα μπει πολύ πειραματικά, ήμουν σε μια φάση που μόλις είχα χωρίσει και μια παρέα με είχε σπρώξει ουσιαστικά. Αυτοί μου ετοίμασαν την αίτηση. Τελικά, καλά έκαναν, γιατί τα πράγματα κύλησαν, παρουσιάστηκαν ευκαιρίες…

Τώρα, σε αυτό το “Fame story”, δεν ξέρω αν θα παρουσιαστούν τόσες ευκαιρίες στα παιδιά που θα βγουν από εκεί. Εύχομαι, όμως, σε όσα παιδιά μπουν να έχουν αντίστοιχες προτάσεις και να ακολουθήσουν την πορεία που θέλουν. Απλά, ο χώρος του τραγουδιού έχει γίνει πολύ ζόρικος. Έχει στενέψει και γίνεται με συγκεκριμένες συνθήκες πλέον το τραγούδι. Θεωρώ ότι αδικείται και το ίδιο το ελληνικό τραγούδι και είναι σαν να υποτιμάς λίγο τη νοημοσύνη σου και την ψυχολογία σου. Θες να ασχοληθείς και να παίξεις με τους δικούς τους όρους».