I’m a celebrity… get me out of here: Ξεκινούν οι περιπέτειες των 14 διασήμων

Το «I’ m a celebrity… Get me out of here!» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στις 22:20 στον ΣΚΑΪ και ο Γιώργος Λιανός μαζί με την Καλομοίρα υποδέχονται τους 14 celebrities που αναχώρησαν από την Ελλάδα για να ζήσουν το όνειρο… στην άλλη πλευρά του Αγίου Δομίνικου!

Οι 14 συμμετέχοντες που προέρχονται από διάφορους χώρους της κοινωνικής ζωής και βρίσκονται ήδη στη ζούγκλα του νησιού, θα μοιραστούν σε δύο ομάδες των 7 ατόμων. Μια δοκιμασία θα κρίνει ποιοι θα μείνουν τις πρώτες μέρες στο camp των ανέσεων και ποιοι στο… βασικό camp!

Η έλλειψη φαγητού δε συμπεριλαμβάνεται στις «κακουχίες» του παιχνιδιού, αυτό όμως δε σημαίνει ότι η διαμονή των celebrities θα είναι εύκολη… Τριών ειδών προκλήσεις τους περιμένουν: δοκιμασίες που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, ψυχαγωγικά παιχνίδια και quiz καθώς και αγωνίσματα με τη «φιλική» συμμετοχή των ζώων της ζούγκλας!

Κάθε εβδομάδα, μέσα από τη διαδικασία των αγωνισμάτων θα αποχωρεί ένας παίκτης, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα της οικειοθελούς αποχώρησης όταν κάποιος νιώσει πως χόρτασε…περιπέτεια!

Το «I’m a celebrity… Get me out of here» έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς από τις δοκιμασίες που θα περνούν οι αγαπημένοι μας celebrities, κάποιες θα αφορούν στη βελτίωση της διαβίωσής τους στο παιχνίδι και κάποιες άλλες θα λειτουργούν σαν «κουμπαράς» όπου θα συγκεντρώνεται ένα ποσό για να διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό!

