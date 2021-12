Γιατί ο Elvis Presley δεν έπαιξε στο “A Star Is Born” με την Barbra Streisand

Το “A Star Is Born” είναι ένα θρυλικό έργο που έχει 4 κινηματογραφικές εκδόσεις. Γράφτηκε από τον William A. Wellman, ο οποίος σκηνοθέτησε το πρώτο φιλμ του ρομαντικού δράματος, που βγήκε στους κινηματογράφους το 1937 με πρωταγωνιστές τους: Janet Gaynor και Fredric March.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η επόμενη βερσιόν ήταν του 1954 με πρωταγωνίστρια την Judy Garland και συμπρωταγωνιστή τον James Mason, κάτω από την σκηνοθετική μπαγκέτα του George Cukor.



Η τρίτη έκδοση του “A Star Is Born” παίχτηκε στις αίθουσες το 1976, με την Barbra Streisand και τον Kris Kristofferson στους πρώτους ρόλους.



Τέλος, η πιo πρόσφατη διασκευή του έργου είναι του 2018, με την Lady Gaga και τον Bradley Cooper, ο οποίος έκανε και την σκηνοθεσία.

Στην τρίτη ταινία του ’76, ο Kris Kristofferson κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα, υποδύοντας τον ξεπεσμένο ροκ σταρ John Norman Howard. Έναν ρόλο που ο Kristofferson τον χρωστάει στον Elvis Presley και συγκεκριμένα στον μάνατζερ του Colonel Tom Parker.

Ο Elvis ήταν η επιλογή της Streisand κατ’ αρχήν για την θέση του παραγωγού, όταν εκείνη είχε πάρει τα πνευματικά δικαιώματα για την ταινία. Μπήκε μάλιστα στη διαδικασία να πάει να τον βρει στις 28 Μαρτίου 1974 στο Las Vegas. Πήγε στο καμαρίνι του “βασιλιά” στο Caesars Palace, συνοδευόμενη από τον τότε φίλο της Jon Peters, ο οποίος θα ήταν ο ένας παραγωγός.

Το δεξί χέρι του Elvis Presley, ο Joe Esposito, έγραφε στο βιβλίο του “Good Rockin’ Tonight”, ότι εκείνος μαζί με τον φίλο και συνεργάτη του Elvis, τον Jerry Schilling, συνόδεψαν τον μεγάλο καλλιτέχνη στη συνάντησή του με την Streisand και τον Peters. Μετά από συζητήσεις δύο ωρών, ο Elvis δεν έκρυψε ότι του άρεσε η ιδέα και είπε στην Streisand ότι ενδιαφερόταν, αλλά θα έπρεπε να το κουβεντιάσει πρώτα με τον “στρατηγό” Parker.

Με τους φίλους του ήταν ακόμα πιο ενθουσιώδης. Σύμφωνα με τον Esposito τους είπε: “Θα το κάνω!”.

Σύμφωνα με τον βιογράφο του Elvis Presley, τον Peter Guralnick, ο “βασιλιάς” του Rock & Roll, αναφέρει μέσα στο βιβλίο του “Carless Love: The Unmaking of Elvis Presley”, ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει με το project. Μιλούσε κολακευτικά για την Barbra και μάλιστα επί μέρες. Είχαν περάσει 2 χρόνια από την τελευταία του (τότε) επιτυχία “Burning Love, δεν είχε κάνει ο ίδιος κάποια κινηματογραφική ταινία από το 1969, ενώ το σώου του “1973 Aloha From Hawaii Via Satellite”.

Τελικά ο μάνατζερ, ο Colonel Parker, δεν είχε τον ίδιο ενθουσιασμό για το “A Star Is Born”. Θεωρούσε ότι στο έργο ο Elvis θα ερχόταν σε δεύτερη μοίρα και ότι θα εχρησιμοποιήτο για να εξυπηρετήσει τα ενδιαφέροντα της Streisand, παρά τα δικά του. Αναρωτιόταν, ένας κομμωτής όπως ο Peters, τι ειδικότητα και εμπειρία θα μπορούσε να κομίσει στην παραγωγή.

Εκτός αυτού ο Joe Esposito, όταν τον γνώρισα πριν μερικά χρόνια στο Λας Βέγκας και μου υπέγραψε ένα άλλο βιβλίο του, μου είπε ότι ούτε ο ίδιος περίμενε ότι θα είχε ευοδωθεί εκείνη η συνεργασία τους. Δεν μπορούσε να φανταστεί για πόσο θα μπορούσαν ο Elvis Presley και η Barbra Streisand να κρατούσαν μαζί στο σετ έστω και μία εβδομάδα…!

Μετά την άρνηση από την ομάδα του Presley, ένας άλλος υποψήφιος για τον ρόλο ήταν ο παλιός φίλος της Barbra, ο Neil Diamond, αλλά ούτε αυτό ευδοκίμησε. Και έτσι τελικά ο ρόλος για την έκδοση του 1976, κατέληξε στον Kris Kristofferson.