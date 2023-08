Γέννησε η Ριάνα – Αυτό είναι το φύλο του δεύτερου παιδιού της

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Ριάνα. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον ράπερ A$AP Rocky, με τον οποίο και έχει αποκτήσει ακόμα ένα παιδί, τον ενός έτους RZA.

Την είδηση έκανε γνωστή το Media Take Out, ενώ μέχρι στιγμής το ευτυχές γεγονός δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολλές πηγές κοντά στο ζευγάρι επιβεβαίωσαν ότι η Ριάνα γέννησε ένα όμορφο και υγιές κοριτσάκι. Τόσο η τραγουδίστρια όσο και το αγγελούδι της τα πάνε καλά, ξεκουράζονται, αναρρώνουν και χτίζουν το δέσιμό τους στην έπαυλη του ζευγαριού στο Λος Άντζελες.

Άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού περιέγραψε το νέο μωρό ως «πολύτιμη» και «όμορφη». Ενώ προσέθεσε πως: «Είναι μια τέλεια φτυστή εικόνα της Ριάνα, έχουν μέχρι και τα ίδια ανοιχτόχρωμα μάτια».

According to Media TakeOut, Rihanna has given birth to her second child, a baby girl. pic.twitter.com/8ZtRxlSgSr

— Pop Tingz (@ThePopTingz) August 10, 2023