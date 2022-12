Έλβις Πρίσλεϊ: Στο “σφυρί” το θρυλικό ιδιωτικό τζετ του με τα κόκκινα βελούδινα καθίσματα

Σε δημοπρασία βγαίνει ένα κομμάτι ιστορίας του Rock ‘n’ Roll. Το ιδιωτικό τζετ του Έλβις Πρίσλεϊ με τα εννέα πρωτότυπα κόκκινα βελούδινα καθίσματα βγαίνει ξανά σε δημοπρασία, αφού εγκαταλείφθηκε σε μια έρημο του Νέου Μεξικό.

Το ξεθωριασμένο Lockheed 1329 Jetstar του 1962 βρισκόταν σε “νεκροταφείο αεροσκαφών” στο Ρόζγουελ του Νέου Μεξικό για περισσότερα από 35 χρόνια και ενδέχεται τον επόμενο μήνα να… απογειωθεί αν ο αγοραστής της δημοπρασίας του Mecum Actions επιλέξει να αποκαταστήσει το φθαρμένο αεροσκάφος.

Tο τζετ είναι ένα από τα τρία των οποίων ιδιοκτήτης ήταν ο “βασιλιάς του Rock ‘n’ Roll”. Το συγκεκριμένο το είχε αγοράσει το 1976 αντί 840.000 δολαρίων, ένα έτος πριν πεθάνει.

Elvis' 1976 Private Jet is up for auction and I kind of want to buy it and turn it into an off grid tiny home. pic.twitter.com/P5RBRBOGt5

— Ken Reid (@KennethWReid) December 1, 2022