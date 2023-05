Έλον Μασκ: Η μητέρα του απολαμβάνει τις ομορφιές της Σαντορίνης – Βόλτες με κότερο και αυτοκίνητο Tesla

Στην Σαντορίνη παραμένει η Μέι Μασκ προκειμένου να απολαύσει το νησί.

Η ίδια βρίσκεται στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, από τα τέλη Απριλίου με αφορμή το Διεθνές Συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού, στο οποίο και μίλησε. Πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε στο Twitter και το Instagram κάποιες φωτογραφίες από την ξενάγηση της στην Σαντορίνη. Η διάσημη διατροφολόγος, συγγραφέας και μητέρα του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του Twitter, Έλον Μασκ, ανέβασε φωτογραφίες από τις βόλτες της με κότερο, αλλά και εικόνες με φόντο ένα αυτοκίνητο Tesla, με το οποίο εξερευνά το νησί.

Στην λεζάντα γράφει: “Μία ημερήσια εκδρομή εξερεύνησης της Σαντορίνης με ένα Tesla και ένα κότερο.”

A day trip exploring Santorini in a Tesla and on a boat 💙💙 #Greece @Tesla #AWomanmakesAPlan 📖 #ItsGreatToBe75 💪👩‍🎓 pic.twitter.com/HRz7xyVjX3

Στο Διεθνές Συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού η Μέι Μασκ είχε μιλήσει για την εμπειρία της, την πρώτη φορά που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα. Είχε δηλώσει πως κατάφερε να επισκεφθεί 9 νησιά και χαρακτήρισε τους Έλληνες ως “φιλόξενους, καλούς, γενναιόδωρους και βοηθητικούς“.

Short video from my moderated talk with simultaneous translation in Greek. #Santorini #Greece #AWomanmakesAPlan 📖

#ItsGreatToBe75 💪👩‍🎓 pic.twitter.com/zKZSEbkN6F

