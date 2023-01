Έγραψε ιστορία η Άντζελα Μπάσετ – Έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για ταινία της Marvel

Η Άντζελα Μπάσετ έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για ερμηνεία σε ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel.

Η 64χρονη σταρ απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever». Για το βραβείο ήταν επίσης υποψήφιες οι Κέρι Κόντον (The Banshees of Inisherin), Τζέιμι Λι Κέρτις (Everything Everywhere All at Once), Ντόλι Ντε Λεόν (Triangle of Sadness) και Κάρεϊ Μάλιγκαν (She Said).

Παραλαμβάνοντας το βραβείο η Αμερικανίδα ηθοποιός είπε: «Στην οικογένειά μου στη Marvel/Disney… στο καστ και στο συνεργείο… το κλάμα μπορεί να έρθει το βράδυ, αλλά η χαρά έρχεται το πρωί. Μαζί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι. Αγαπήσαμε, θρηνήσαμε, θεραπευθήκαμε. Και ήμασταν περιτριγυρισμένοι κάθε μέρα από τη δύναμη και το πνεύμα του Τσάντγουικ Μπόουζμαν».

Ο Μπόουζμαν, ο οποίος υποδύθηκε τον T’Challa στην πρώτη ταινία «Black Panther» πέθανε σε ηλικία 43 ετών το 2020 από καρκίνο.

«Δείξαμε στον κόσμο πώς είναι η ενότητα, η ηγεσία και η αγάπη των Μαύρων, πέρα, πίσω και μπροστά από την κάμερα» τόνισε η Άντζελα Μπάσετ, η οποία ευχαρίστησε και τους θαυμαστές της Marvel που αγκαλιάζουν τους χαρακτήρες των ταινιών.

Congratulations to @imangelabassett for taking home the Golden Globe award for Best Supporting Actress – Motion Picture! A well deserved honor 🙌 Watch LIVE on NBC and Peacock! #GoldenGlobes pic.twitter.com/zcuzdg46Jf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θαυμαστές της Marvel εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το βραβείο.

«Η Άντζελα είναι η πρώτη ηθοποιός του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και ένα σημαντικό βραβείο ερμηνείας για ταινία της Marvel είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί ποτέ» έγραψε η δημοσιογράφος Νόρα Ντόμινικ.

«Η Άντζελα Μπάσετ είναι η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για ταινία της Marvel. Να σέβεστε το όνομά της» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο.

